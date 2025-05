Les Plages Électroniques: la full line-up 2025

Dopo aver rivelato l’affidamento del main stage a Teletech e molti artisti in scaletta, Les Plages Électroniques la full line-up dell’edizione 2025 – in programma a Cannes, in Costa Azzurra, da venerdì 8 a domenica 10 agosto – con nomi del calibro di Agoria, Sam Feldt, Anna, Alex Wann, Brina Krauss, Amor, Deron e altri ancora si uniscono ai già annunciati Tiësto, Peggy Gou, Charlotte de Witte, Booba, Eric Prydz, Mochakk, Laylow, Kungs, Trym, giusto per citarne alcuni.

Un rapido sguardo ai nuovi nomi annunciati: Sam Feldt è noto per la sua deep house con retrogusto pop, come dimostra la sua hit “RANI” (quasi un miliardo di stream); Anna offre una techno potente e strutturata, Brina Knauss fonde deep house, techno, melodia e ritmo.

La Francia è molto ben rappresentata con Alex Wann, autore del successo Afro House “Milkshake”, Sara Costa, che torna dopo aver illuminato il mainstage lo scorso anno, Agoria, artista innovativo come pochi, Luis Bekk, dj assolutamente da non perdere, Claraa e la sua musica potente e Marion Di Napoli, autentica creatrice di “Musical Techno”.

Tanti i talenti emergenti presenti a Les Plages Électronicques: il duo Julien & Darko, Deron, No2theG, Didi Han, Ekloz, Romano Vivarelli del roster Seize Degrés, Milana Alex, Mowgli, Le Sud fait mieux, Miki, Arøne, i collettivi Sublife, Sixtion e Jetlag Gang, per tacere dei quattro afterparty ufficiali che renderanno l’atmosfera in Costa Azzurra ancor più incandescente.

Les Plages Électroniques è organizzato da Allover, società con sede in Costa Azzurra specializzata in grandi eventi e grandi produzioni.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.

foto di Laura Perez