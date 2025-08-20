Tinì Soundgarden Cecina: closing season party

Sabato 23 agosto 2025 ultimo party stagionale per il Tinì Soundgarden di Cecina, che si congeda dal suo pubblico con la musica di Leon b2b Da Vid e Luca Donzelli, al termine di un’estate cha ha visto il Tinì proporre ospiti speciali del calibro di Chelina Manuhutu, Wade, Chris Liebing, Anfisa Letyago, Bob Sinclar, Pan-Pot, Paco Osuna, Melanie Ribbe, Ilario Alicante, Fatima Hajji e Lee Ann Roberts. Una line-up all’altezza in tutto e per tutto dei migliori club ibizenchi, unica nel suo genere in Toscana non soltanto e che ha contribuito a rendere il Tinì un club sempre più conosciuto sia in Italia sia all’estero.

Sabato 23 agosto la console del Tinì ospita in main room Leon b2b Da Vid, Luca Donzelli e Cristiano Lorenzetti b2b Thomas Serafini; nella Tinan Room musica a cura di Elephant Studio Soundsystem. b2b sta per back to back, ovvero due dj che si alternano suonando un disco a testa.

Resident da sempre a Music On, in line-up da anni in club quali il fabric di Londra, lo Space di Miami e lo Stereo di Montreal, Leon è un dj che si esalta quando può suonare per ore ed ore, autentico maratoneta del djing se ce n’è uno. La sua etichetta discografica Chelsea Hotel Records, creata nel 2014, ne riflette al meglio la sua costante voglia di nuove frontiere sonore; tra le sue ultime produzioni, spicca il singolo “No Excuses” (Three Six Zero Recordings). Da Vid si è formato artisticamente in Romagna, una terra che come poche altre ha saputo dare così tanto al clubbing italiano e internazionale: i suoi set al Classic Club di Rimini lo hanno formato e indirizzato verso un percorso che lo ha visto già più volte protagonista al Cocoricò di Riccione, al Social Music City di Milano, allo Space di Ibiza e in diversi festival. Da anni in console a Pyramid, le domeniche dell’Amnesia di Ibiza, il dj e producer toscano Luca Donzelli è da anni protagonista in console di diversi club e festival in tutto il mondo, merito di uno stile musicale tutto suo, certificato anche e soprattutto da una serie di produzioni per etichette discografiche quali Mar-T, la sua Wow! Recordings, Locus e Hot Creations.

foto di Elephant Studio