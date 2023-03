Al Tenax Monkeys Night con le Sisters Cap

Venerdì 31 marzo 2023 (dopodomani) va in scena al Tenax la serata Monkeys Night. In console le Sisters Cap.

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte appunto Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013 e hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nella Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni ed i set delle Sisters Cap spaziano dalla house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il future rave, che combina a sua volra techno e progressive house, senza trascurare melodia e la giusta energia.

Lo scorso anno le Sisters Cap sono state attivissime anche sul fronte discografico, con ben quattro release: “I Wanna Be” uscita su Protocol Recordings, la label di Nicky Romero), “Feel Alive” su Smash Deep, sub-label di Smash The House, l’etichetta discografica di Dimitri Vegas & Like Mike, “Bring Me Down”, realizzata insieme ad Almero ed uscita su Revealed Recordings, la label di Hardwell e “My Eyes” uscito su Turn It Up Music. Ancora pochi giorni e si conoscerà la prima release 2023 delle Sisters Cap.

https://www.facebook.com/monkeyseventi

www.instagram.com/sisterscapdj