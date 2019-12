Dj Ralf, Vida Loca e Reunion in programma al Matis

Mercoledì 25 dicembre 2019 il Matis Dinner Club di Bologna festeggia il Natale con dj Ralf, Dj Cream b2 Jackie e Vith. I set di Ralf posseggono il privilegio raro dell’imprevedibilità, grazie ad una serie di incursioni in ambiti rock, techno e talvolta nelle colonne sonore dei film di Sergio Leone. La creatività di Ralf si muove a tutto tondo: basti pensare soprattutto al suo sodalizio di lunga data con Jovanotti, che si è appena estrinsecato nel Jova Beach Party nell’EP “Jova Beach Party Limited Edition”, in particolare con il remix de “Il sole sorge di sera”.

Martedì 31 dicembre 2019 ultima notte dell’anno al Matis in compagnia di Vida Loca, con i suoi format che si rinnovano di continuo e propongono musica urban in tutte le sfumature, sconfinando talvolta nel pop. Vida Loca è la one-night in programma al Matis tutti i venerdì sera sin dalla sua riapertura.

Domenica 5 gennaio 2020 il Matis inaugura il suo nuovo decennio con il party Reunion (solo per una notte) con i dj Ricci, Cirillo, Gianni Parrini, Rexanthony, Luca Antolini, Panda e Ivo Morini. Solo per una notte tornano i suoni e le atmosfere di locali quali Aida, Area City, Cellophane e Il Gatto E La Volpe che hanno fatto la storia.

Foto di Giacomo Perotti

