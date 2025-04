Peephole from Ibiza a El Chupito

In programma venerdì 25 aprile 2025 dalle 18:00 alle 21:00 a El Chupito Ibiza Port di Ibiza, l’appuntamento con Peephole from Ibiza si presenta come un momento di incontro informale e disteso, dove il networking si fonde con la serenità di una chiacchierata davanti a una birra, immersi nel ritmo pulsante delle sonorità elettroniche.

Peephole from Ibiza offrirà ai partecipanti una visione privilegiata delle attività delle etichette discografiche coinvolte, permettendo di scoprire progetti sperimentali e underground attraverso angoli curati e spazi interattivi.

Tra le label partecipanti si segnalano Jango Music, Distar Records, Endorfine Records, Twister Music Milano, Classitronica Records, Kiwi Record, Synthomatik, Noodles Muzik e Strakton Records, così come non mancherà la presenza di artisti quali Mitch B., D.J. Thor, Paul Moana, Jurgen Cecconi e Nico Heinz.

Tutti i dettagli per prenotare il proprio posto, insieme agli aggiornamenti sugli artisti e le attività collaterali, sono disponibili sul sito www.musicradar.it