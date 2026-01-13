Matis Club Bologna, gennaio 2026: tutte le serate

Il Matis Club di Bologna inizia il 2026 con una programmazione come sempre trasversale: ogni venerdì va in scena la one-night VidaLoca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop. Al sabato si alternano le sue one-night.

sabato 17 gennaio: History 1990, 10th Anniversary con Massimo Lippoli, Mauro Ferrucci, Maurizio Monti, Maurizio Gubellini, Billy, Stefano Malaisi, Danilo Maranini. Gli anni novanta le discoteche italiane erano un riferimento mondiale, ed il Matis era già in prima fila in quel momento storico, tanto caro agli appartenenti della Generazione X. Sabato 17 gennaio tutto questo e molto altro rivive per una notte nel club bolognese con una serie dj che in quel periodo hanno saputo lasciare il segno in maniera importante.

sabato 24 gennaio: Clorophilla con Grossomoddo, Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies. Primo appuntamento 2026 con Clorophilla, serata che trasforma il Matis con allestimenti, spettacoli e musica ad hoc. Negli ultimi anni il duo francese Grossomoddo ha saputo farsi strada con diverse produzioni musicali quali “1001 Nuits” e “Andalucia”, quest’ultima realizzata insieme e Hugel: i loro set prediligono la Afro House senza per questo esimersi da sconfinare in altri generi.

sabato 31 gennaio: Why Not.

Il Matis Club è pensato per un pubblico adulto che cerca stile, atmosfera e musica di qualità; la nuova stagione è pronta a confermarne la sua vocazione storica con una programmazione trasversale, con diverse feste a tema ed una serie top dj; il Matis è pronto – come prima, più di prima – a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, che nelle ultime stagioni ha visto alternarsi in console deejay del calibro di Bob Sinclar, David Morales, Fatboy Slim, Francis Mercier e Seth Troxler.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena.

www.matisdinnerclub.com

foto di Marco Canova