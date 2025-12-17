L’attesa è finita. Venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 torna il Matis Club di Bologna, con l’energia e l’eleganza che da sempre lo contraddistinguono e da anni lo collocano con pieno merito tra i locali italiani di riferimento, grazie una proposta – cena e dopocena – curata in ogni dettaglio.

Il Matis Club è pensato per un pubblico adulto che cerca stile, atmosfera e musica di qualità; la nuova stagione è pronta a confermarne la sua vocazione storica con una programmazione trasversale, con diverse feste a tema ed una serie top dj; il Matis è pronto – come prima, più di prima – a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, che nelle ultime stagioni ha visto alternarsi in console deejay del calibro di Bob Sinclar, David Morales, Fatboy Slim, Francis Mercier e Seth Troxler.

Il Matis Club inaugura venerdì 19 dicembre con VidaLoca opening party; la programmazione prosegue sabato 20 con la serata Club Splendore, martedì 23 con Bienne presenta 22Simba, giovedì 25 Natale con il party Why Not, il ritorno di uno dei grandi classici del Matis, sabato 27 torna VidaLoca, mercoledì 31 veglione di Capodanno con Il Pagante, il cui tour invernale è accompagnato dal nuovo singolo “Milano Cortina”, uscito lo scorso 5 dicembre.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night VidaLoca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop. Il sabato del Matis alterna one-night quali AMA, Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri tornerà la serata Alive, così come nel 2026 non mancheranno tante novità, sempre all’insegna della tradizione e dell’innovazione, caratteristiche che da sempre accompagnano il club bolognese.

www.matisdinnerclub.com

foto di Marco Canova