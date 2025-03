Terminal V dedica The Secret Stage agli emergenti

Manca circa un mese all’edizione di quest’anno di Terminal V, il principale festival scozzese di musica elettronica, in programma al Royal Highland Centre di Edimburgo (Scozia) sabato 19 e domenica 20 aprile 2025. Quest’anno la sua line-up si prospetta particolarmente audace, con i più grandi nomi della techno internazionale, affiancati da oltre 30 artisti scozzesi emergenti; una scelta quest’ultima che rafforza l’impegno di Terminal V nel far crescere la nuova generazione degli artisti connazionali.

Fatti, non parole: quest’anno Terminal V dedica The Segret Stage ai talenti locali, offrendo una ribalta importante ad una serie di stelle nascenti quali Brad Herbert, Case, Chromatic, Eva, James McArthur, Jardine Jenn Gunn, Ryan Untitled, TLO e tanti altri. The Secret Stage è uno spazio intimo, un gioiello concepito per ospitare 150 persone, ideale per scoprire chi saranno i prossimi grandi nomi scozzesi della musica elettronica, grazie alla volontà di Terminal V di investire nel futuro della scena musicale del territorio.

The Secret Stage non è l’unica grande novità dell’edizione di quest’anno di Terminal V. Le altre consistono nella trasformazione dell’Hangar Stage, un grande spazio da 6mila posti pensato per avvicinare i clubber ai dj che suonano, circondandoli in una prospettiva dinamica a 360 gradi; spicca altresì il palco a cura di FACE2FACE, marchio europeo che si dedica alla techno d’avanguardia con set appunto faccia a faccia; palchi che si affiancano al Greenhouse e al The Terminal e che confermano l’eccellenza del festival scozzese, uno dei più importanti in Europa, non soltanto nel Regno Unito, grazie anche alla presenza di eroi nazionali quali Jude Bradshaw, Celeste, Dominique, DV60, Lazlo, DJ Susie e Gallo.

Nomi che si affiancano alle superstar già annunciate quali 999999999, Adrián Mills, ALT8, Azyr, Cloudy, Deborah De Luca, Funk Tribu, Kettama, Blawan X,Helena Hauff, Charlie Sparks X Parfait Clouds, Dax J, Fish56Octagon, Luca Agnelli, Patrick Mason, giusto per citarne alcuni.

Sussistono davvero tutti i presupposti per trasformare il Royal Highland Centre di Edimburgo in un autentico parco delle meraviglie techno.

Ulteriori informazioni e biglietti in questo link.