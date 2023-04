All’Amnesia Milano in console Patrick Mason

Passato, presente e futuro del clubbing sono da sempre le linee guida per un locale che sappia guardare avanti senza dimenticare la propria storia e le proprie radici. Un approccio ed una filosofia che devono riflettersi nella scelta dei dj da scegliere di serata in serata: l’Amnesia Milano ha sempre ben chiari questi concetti e lo ribadisce con la console di sabato 15 aprile, che propone Patrick Mason, Richey V & Simone Zino.

Patrick Mason è un artista dalle molteplici dimensioni: dj, producer, designer e tanto altro. Il suo stile musicale oscilla tra house e techno ed ha sempre avuto come punto di riferimento la Berlino più underground; la sua creatività è proverbiale, al punto che è stato il primo designer esterno al quale sia mai stato affidato il controllo completo del marchio Ray Ban. La sua serata all’Amnesia fa parte di un tour mondiale che quest’anno lo vedrà protagonista in tantissimi festival, dal Sónar di Lisbona al Time Warp in Brasile, dall’Awakenings in Olanda all’Exit in Serbia.

Richey V & Simone Zino stanno dando un fondamentale contributo alla stagione 2022/23 dell’Amnesia Milano, merito della loro capacità di saper indirizzare ogni serata nei binari più giusti, modulando di volta in volta i loro set in modo da creare sempre la giusta atmosfera, come recitava anni fa la fortunata pubblicità di famoso brandy.

Ingresso Amnesia Milano sabato 15 aprile 2023: prevendite 22,5€+d.d.p., in cassa 30€

www.amnesiamilano.com