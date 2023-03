All’Amnesia Milano special guest Marcel Dettmann

Un club come Amnesia Milano deve sempre sapere quando sperimentare, innovare, alternare solide certezze a scelte sempre e comunque protese verso il futuro, meglio ancora se anteriore. Caratteristiche che trovano piena corrispondenza nello special guest di sabato 25 marzo 2023: Marcel Dettmann, nella circostanza in console all’Amnesia Milano con Richey V & Simone Zino.

Pochi dj e produttori sono così rispettati e considerati così decisivi nel passato, nel presente e nel futuro della techno come Marcel Dettmann; riferimento indiscusso del Berghain di Berlino, con i suoi album Dettmann ha sempre saputo dare nuovi orizzonti e nuove prospettive alla musica elettronica. È successo quando ha collaborato a “MASSE”, il progetto di danza contemporanea dello Staatsballett Berlin e del Berghain o quando ha contribuito alla colonna sonora di The Matrix Resurrection del 2021, succederà tante altre volte ancora.

Sabato 25 marzo 2023 Marcell Dettmann è affiancato in console da Richey V & Simone Zino, da anni periodic resident all’Amnesia Milano. Richey V, co-fondatore di Void, si è formato nella cosiddetta scena indie, suonando più volte all’Amnesia con Chris Liebing, Joseph Capriati, Nina Kraviz e tanti altri guest. Simone Zino continua a crescere come meglio non potrebbe, merito dei suoi studi di pianoforte, di un robusto apprendistato da dj in quel di Ibiza e di diversi set all’Amnesia.

Ingresso Amnesia Milano sabato 25 marzo 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

foto di Sven Marquardt