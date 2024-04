Un mese di festeggiamenti in Brasile per D-EDGE

Aprile 2024 è un mese di grandi festeggiamenti per D-EDGE, iconico club ed etichetta discografica brasiliani, che ad aprile il suo 24esimo anniversario, quasi un quarto di secolo di grandi successi.

Per l’occasione, il club di San Paolo ed il suo locale gemello di Rio hanno organizzato una serie di eventi per celebrare al meglio la ricorrenza con una serie di special guest quali la leggenda britannica Pete Tong, il boss di Running Back Gerd Janson, il maestro della drum & bass DJ Marky, il titano della techno Marco Faraone, la tastemaker tedesca Stella Bossi, la crew di Horse Meat Disco e tanti altri.

D-EDGE è riconosciuto in tutto il mondo per i suoi contenuti innovativi – musicali e visivi – sempre all’avanguardia. Il suo è un design sofisticato ed alquanto apprezzato e che esalta un perfetto equilibrio tra suono, luci ed atmosfera. D-EGDE è stato il primo club al mondo ad utilizzare LED, cavi luminosi e tanto altro, così come ogni settimana ospita dj di livello mondiale, il tutto sotto l’egida del duo fondatore, il dj e producer Renato Ratier, autentica istituzione in materia.

Nato a Campo Grande, D-EDGE si è poi trasferito a San Paolo il 22 aprile 2003 nella zona industriale di Barra Funda. Negli anni ha avuto un ruolo fondamentale nel trasformare questa zona in un polo dell’intrattenimento ed ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della scena musicale underground locale e nazionale, sia con i suoi eventi sia con la sua etichetta discografica. Alla fine del 2023 è nato il club gemello a Rio de Janeiro, un vero e proprio complesso culturale ubicato in un edificio di cinque piani, tre dei quali dedicati al club in quanto tale – due piste da ballo ed una terrazza – insieme ad una galleria d’arte, un ristorante, un caffè ed anche un negozio del brand Ratier.

Gli highlights della programmazione di aprile 2024 al D-EDGE di San Paolo? I venerdì Freak Chic con il titano della techno italiana Marco Faraone e la tastemaker tedesca Stella Bossi, in console insieme ai dj e producer brasiliani Ratier, FractaLL x Rocksted, Lu.cian x DJ Murphy, Aninha, Marina Diniz, Stanccione e Kaká Franco. Altrettanto carichi i sabati Nave, che ad aprile propongono star del calibro di Pete Tong, Biesmans (Live), Gerd Janson, Monkey Safari e Visages, affiancati da talenti brasiliani come DJ Marky, Drunky Daniels, Andre Salata, Diogo Accioly e Marian Flow. Il divertimento prosegue con gli afterparty della domenica o meglio con i Superafter, con artisti quali Anderson Noise, Rafael Paste, Dee Bufato e Lettizia, tutte le mattine in Pista 2 e nello spazio Lounge.

Come il D-EDGE di San Paolo, anche il D-EDGE di Rio guizza come un delfino, con una serie di party di grande eccellenza. Tra i suoi momenti clou, la serata Dog_ma di venerdì 12 con Pete Tong, il leggendario dj di Essential Selection e Essential Mix di BBC Radio 1, e il party EPIC la sera dopo con DJ Meme, autentico padrino brasiliano della House Music, al suo debutto nel club di Rio.

Altra serata clou si preannuncia quella del 19 aprile con la dj e produttrice danese-filippina Manda Moor, l’artista francese Sirus Hood, il talentuoso brasiliano in costante ascesa GIU e – per chiudere in bellezza – il boss Ratier.

Venerdì 26 è la serata di Gerd Janson, mentore dell’etichetta discografica Running Back: in programma un party con l’eclettica crew di Horse Meat Disco, alla quale Janson è legato dal 2004, quando si esibirono insieme la notte di Capodanno. Un party irriverente e avanguardista, come il loro logo, il cavallo rampante che per gli Horse Meat Disco ha lo stesso significato della Torre Eiffel.

