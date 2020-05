La nuova community social CIVICO 2021

CIVICO 2021 è una neonata community presente su Instagram e Facebook per unire i professionisti e gli artisti dell’intrattenimento serale e notturno in questa fase di lockdown. Un’idea nata dai dj, produttori e creatori di format Ale Zuber e Roberto Milani.

CIVICO 2021 è stato pensato come un vero e proprio condominio virtuale alla quale si accede iniziando a seguire la sua pagina Instagram, dove ogni sera (in seconda serata) gli addetti ai lavori si confrontano in diretta con interviste, rubriche e approfondimenti, talvolta leggeri, talvolta più seriosi. Un modo agile di farsi compagnia tra colleghi e pensare a designare scenari futuri. Franco Moiraghi, Roberto Intrallazzi e Luca Provera (The Cube Guys) Franklin Santana, George Leonard, Carlotta Voice, Luca Bergamaschi, Nausica, MorganJ, Riccardo Dose, Rosario Rannisi, Ivan Cottini, ROCK-ARO e tanti altri – 1.200 circa tra dj ed artisti – si sono già virtualmente trasferiti nel nuovo condominio, insieme a 100 tra i club più importanti d’Italia.

Il palinsesto settimanale prevede Stefano Pain (lunedì), Paolino di Radio 105 e Killer Faber (martedì), Georgia Mos (mercoledì), Condomini (giovedì), Ale Zuber & Roberto Milani (venerdì), Renée La Bulgara (sabato), Matteo Lotti (dalle 19.30) e Davidone del Rigatoni di Formentera (domenica).

Tra gli obbiettivi che si pone CIVICO 2021, creare un network di professionisti del settore, in grado di aiutarsi, collaborare e farsi trovare pronto per la ripartenza. Uno spazio libero, aperto a chi abbia qualcosa di serio e concreto da proporre e da raccontare, dando il proprio contributo di idee per poterle sviluppare insieme, come all’estero avviene con continuità già da anni. Senza volersi mettere di traverso rispetto alle Istituzioni, fare politica né tantomeno rivoluzioni in piazza, reali o virtuali che siano. Nelle prossime settimane CIVICO 2021 diventerà sia un sito internet sia una app.

www.instagram.com/civico2021