I primi headliner annunciati dal BCM di Maiorca

Il BCM di Maiorca (Spagna) è pronto una volta di più per tornare in grande stile. Il più grande club dell’isola ed uno dei più amati al mondo inaugura la sua estate 2024 giovedì 2 maggio con Oliver Heldens per poi proporre per tutta l’estate artisti del calibro di Solardo, Technasia, wAFF, Jax Jones, Joel Corry, ARTBAT, Hector Couto, Switch Disco, Jax Jones, Purple Disco Machine, Rudimental, Dimitri Vegas, giusto per citarne alcuni.

BCM Planet Dance è un club più volte premiato ed insignito, in grado di accogliere 5mila persone in quello che è un autentico parco giochi per adulti e che torna dopo una massiccia ristrutturazione che lo rende ancora più impattante ed elegante, con effetti speciali da mille e una notte, un impianto audio e video di ultima generazione e tanto altro. Un autentico superclub. Ogni party del BCM è sempre qualcosa di speciale, con una serie di artisti top ed spettacoli d’animazione estrosa e sensuale; per chi cerca qualcosa in più, disponibili un’area VIP ed una terrazza per godersi appieno ogni momento di ogni serata al BCM.

Giovedì 2 maggio 2024 sarà il dj e producer Oliver Heldens a dare il via alle dance al BCM: presenza sistematica nei festival di tutto il mondo, Heldens è autore di hit planetarie quali “Gecko”, “Last All Night” e “The Right Song”, realizzate sia con la sua label HELDEEP e con la Spinnin’ Records.

Il resto della programmazione di maggio propone i maestri della tech house Solardo, il trascinante Joel Corry, i titani Technasia e wAFF, l’eclettico Hector Couto, Morten, partner di David Guetta in Future Rave, la star britannica Jax Jones, i pesi massimi della house ARTBAT, Purple Disco Machine e la sua musica di gran classe, i carismatici Rudimental e il dj di Tomorrowland Dimitri Vegas.

Con il suo nuovo look ed una serie di ospiti davvero speciali, il BCM è pronto per tornare ad essere una destinazione imperdibile per tutti quelli che amino davvero il clubbing.

BCM: la line-up di maggio 2024

giovedì 2: Oliver Heldens; sabato 4: Solardo; giovedì 9: Joel Corry & Switch Disco; venerdì 10: Lenny Tavarez; sabato 11: Technasia, wAFF, Hector Couto; giovedì 16: Morten & Jax Jones; sabato 18: Juan Magen & Jose De Rico; giovedì 23: Kungs & Ian Asher; venerdì 24: Vibra Cano; sabato 25: Purple Disco Machine; giovedì 30: Rudimental; venerdì 31: Dimitri Vegas.