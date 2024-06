BCM Planet Dance: la line up di questa estate

Entra sempre più nel vivo l’estate 2024 del BCM Planet Dance di Maiorca, che quest’anno si ripresenta al suo pubblico dopo una massiccia ristrutturazione. Un autentico superclub, che da sempre ospiti i migliori dj house, techno ed EDM.

L’isola di Maiorca ha tutto quanto per una vacanza estiva: grandi bar, grandi spiagge e grandi alberghi, tutti uno vicino agli altri. Un luogo ottimae per combinare le sue caratteristiche diurne – acque blu turcje, calette segrete, sabbie dorate, verde lussureggiante, altitudini – con l’energia e le emozioni di una notte al BCM ed i suoi superospiti.

BCM Planet Dance è il club per eccellenza e dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria è tornato totalmente rinnovato, con nuovo look elegante, un arredamento glamour, tanti effetti speciali e soprattutto un sistema audio tra i migliori al mondo.

Nella programmazione di questa estate spiccano i martedì “Nothing Else Matters” di e con Danny Howard, in programma dal 25 giugno al 10 settembre; domenica 30 sarà tempo di un’autentica serata globale con James Hype.

A luglio si inizia con i grandi Chase & Status (mercoledì 3) e si prosegue con Dimitri Vegas (giovedì 4), CamelPhat (domenica 7), Steve Aoki (lunedì 8), DJ Snake (venerdì 12), Claptone (sabato 13), Eric Prydz (domenica 21), Deadmau5 (lunedì 22) e ALOK (giovedì 25).

Ad agosto in cartellone Timmy Trumpet (giovedì 1°), Martin Solveig (sabato 3), Argy (domenica 11), Meduza e James Hype con il loro “Our House” (giovedì 15), Morten & Roger Sanchez (sabato 17), Deborah De Luca (domenica 18), Claptone (sabato 24) e tanti altri ancora.

BCM Planet Dance non può mancare negli itinerari di chi ami i superclub e la musica elettronica. Meglio non perdere altro tempo ed assicurarsi da subito il proprio biglietto per una o più serate nel locale maiorchino a questo link.