All’Amnesia Milano in console Stephan Bodzin

Tra le sue tante funzioni, la musica sa e deve essere educatrice. Proporre nuove frontiere, nuovi orizzonti, spingersi avanti se non addirittura oltre: come accadrà sabato 18 febbraio 2023 la console di Amnesia Milano, che proporrà Stephan Bozdin, Luna Semara e Ebmath.

Pochi artisti come il tedesco Stephan Bodzin sarebbero stati perfetti per interpretare il ruolo nel film “L’uomo che visse nel futuro”. I suoi live non si pongono mai alcun limite, sono intensi come pochi altri e sanno sempre sorprendere ed esaltare chi vi assista. Alti livelli anche per quanto riguarda le sue produzioni discografiche, uscite con label quali Afterlife, Systematic e Herzblut Recordings: per quest’ultima è uscito il suo ultimo album “Boavista”, impreziosito in seguito da diversi remix.

Tedesca come Bodzin, con la sua musica Luna Semara unisce tre elementi e fondamentali: ritmo, danza e voce. I suoi set costruiscono un viaggio senza né strappi né accelerazioni; qualcuno la definita la guerriera del synth, di sicuro come si balla con lei lo si fa con pochi altri dj.

Ebmath è il nuovo progetto artistico di Andrea Tambè e Simone Mancin. Al loro esordio all’Amnesia Milano, hanno appena firmato la traccia “Your Way” per la nuova compilation di Zamna Records.

Ingresso Amnesia Milano sabato 18 febbraio 2023: prevendite 25€+d.d.p.; intero in cassa 30€

