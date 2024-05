Danny Howard tutti i martedì al BCM di Maiorca

Danny Howard, massima autorità mondiale per quanto concerne la musica elettronica, ha concepito una signora programmazione di eventi settimanali al BCM di Palma di Maiorca. Il resident di BBC Radio 1 suonerà tutti i martedì al BCM a partire dal 25 giugno 2024 insieme ad un mix eterogeneo di amici, superstar e talenti emergenti da lui già conosciuti e trasmessi in radio.

Danny Howard è da tempo un habitué del BCM, dove ha sempre proposto le sonorità elettroniche più fresche ed innovative. Con il suo programma su BBC Radio 1, la sua etichetta discografica Nothing Else Matters ed i suoi party correlati ha fatto nascere tante nuove star, molte delle quali suoneranno al BCM, che questa estate si ripresenta forte di un’enorme ristrutturazione, con in impianto audio ed una produzione di altissimo livello, il tutto pronto ad essere esaltato dai martedì con Danny Howard.

“I martedì al BCM sono un punto fermo della mia estate e nel corso degli anni sono diventati un appuntamento tra i più importanti non soltanto a Maiorca – spiega Danny Howard – Quest’anno cresciamo ulteriormente di livello grazie alla presenza di autentiche star quali Fisher, Gorgon City, Sam Divine e Sonny Fodera che tornano da noi insieme ad artisti del calibro di Diplo, Hannah Laing, LF System e Franky Wah, così come sono lieto di dare il benvenuto a nomi usciti sulla label Nothing Else Matters quali HoneyLuv, Fleur Shore e Miane, al loro debutto da noi. Per chi si recherà a Maiorca, il martedì al BCM è davvero da non perdere!”