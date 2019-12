A Natale all’Amnesia Milano Ilario Alicante allnightlong

Una serata che ormai è un grande classico, un ritrovo perfetto per pubblico e addetti ai lavori, in una notte che non sarà mai come tutte le altre: mercoledì 25 dicembre 2019 in alto i calici all’Amnesia Milano per Ilario Alicante allnightlong, un appuntamento che è molto più di un rito e di una tradizione.

Ilario Alicante si appresta a concludere un 2019 assolutamente di grande livello. Tra le sue gemme di quest’anno, il set romagnolo a gennaio, insieme ad una vera leggenda come Giorgio Moroder, la presenza in quasi tutti i più importanti eventi Cocoon, che nel 2019 ha festeggiato i suoi primi vent’anni a Ibiza, e nei più importanti festival mondiali di musica elettronica. Alicante arriverà all’Amnesia fresco reduce dal suo tour nord-americano, che lo vede protagonista a Miami, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, New York e Toronto: l’ennesima conferma del talento di uno dj italiani più apprezzati in tutto il mondo.

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo