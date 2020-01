Al Peter Pan Club di Riccione Federico Grazzini e Luca Agnelli

Earth & Fire è una delle prime novità 2020 del Peter Pan Club di Riccione, una one-night in programma per la prima volta nel club romagnolo venerdì 31 gennaio, un’idea del dj e producer Federico Grazzini (nella foto), che da anni si divide tra Ibiza e l’Italia, senza mai rinunciare al suo ruolo di autentico globetrotter della consolle: in questi anni ha suonato in tutto in mondo, in club di culto come il Cielo di New York e il Womb di Tokyo, giusto per citarne un paio. Al suo fianco, un altro dj italiano che da tempo si fa onore ovunque: Luca Agnelli, capace di arrivare a remixare un mostro sacro come Moby, una release uscita per Drumcode, l’etichetta discografica di Adam Beyer. La sua label Etruria Beat, nel frattempo, è arrivata alla sua 60esima release.

Il Peter Pan Club di Riccione è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni sabato in programma il party Vida Loca, ogni venerdì one-night a rotazione come Clorophilla (i venerdì della Villa delle Rose di Misano Adriatico), Ritmi con Ralf e Wonderland 90. Sia venerdì che sabato in prima serata cene con spettacoli ispirati a Ibiza, ai musical e al teatro.