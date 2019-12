Al Peter Pan di Riccone Cocoon, Leon, Vida Loca e Ralf

Il Peter Pan di Riccione celebra come sempre al meglio le festività di fine e inizio anno, con un’edizione speciale di Cocoon Riccione, il ritorno di Palazzo Peter, il Veglione con Vida Loca e il party del 1 gennaio 2020 con Ralf e il format Ritmi.più.

Venerdì 25 dicembre edizione speciale di Cocoon Riccione, che d’estate si svolge al mercoledì alla Villa Delle Rose e che torna al Pete Pan dopo la serata di Halloween con Ilario Alicante. Venerdì 25 special guest Leon; autentico specialista nelle maratone musicali, Leon è da anni uno dei dj italiani più apprezzati. Le sue selezioni e i suoi set non seguono mai uno schema prefissato, ma sanno condurre la dancefloor dove è naturale approdi; in console al Music On dal 2012, Leon ha suonato per ore e ore consecutive in tutto il mondo, dallo Space di Miami al fabric di Londra, dal BPM in Messico all’Ultra Music Festival.

Lunedì 30 dicembre (dalle ore 20) Palazzo Peter al Palacongressi di Riccione. Palazzo Peter è un appuntamento che si palesa in rare e determinate circostanze, in particolare durante le festività pasquali e natalizie, senza dimenticare gli eventi svoltosi a Firenze durante Pitti Immagine Uomo e in concomitanza con il MotoGP; lunedì 30 dicembre Palazzo Peter torna con i dj Thor e Nicola Zucchi e la vocalist Tanja Monies. Ingresso esclusivamente ad inviti.

Martedì 31 dicembre ultima notte dell’anno al Peter Pan in compagnia di Vida Loca, con i suoi format che si rinnovano di continuo e propongono musica urban in tutte le sfumature, sconfinando talvolta nel pop. Mercoledì 1 gennaio 2020 (dalle ore 21) torna Ralf con il format Ritmi.più, sottotitolato drink, food and music. Insieme a Ralf, in console Philipp&cole, Capofortuna, Armonica, Club Paradiso e Fimp. Il 2020 del Pater proseguirà con il primo sabato dell’anno (sabato 11); i venerdì ripartiranno dal 17 gennaio.

