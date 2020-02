Opel Corsa, la scossa elettrica del 2020: novità della 6a generazione tra tecnologia ed efficienza

Un grande classico che si rinnova, 37 anni di storia, numeri di vendita elevatissimi e tanti automobilisti soddisfatti. Oggi parleremo della Opel Corsa e di come la sua sesta generazione sia un modello che può potenzialmente rivoluzionare quanto fatto finora.

Merito anche della versione elettrica che è pronta a lasciare stupiti tutti gli automobilisti fedeli a questo modello targato Opel.

Storia e novità dell’Opel Corsa

Presentata al Salone di Francoforte lo scorso anno, la 6a generazione della Opel Corsa ha subito dimostrato di avere tutto per confermare la storica tradizione che la accompagna da 37 anni. Infatti, da quasi mezzo secolo, la Corsa è sinonimo di successo garantito in molti paesi.

Un modello che non passa mai di moda, capace di vendere qualcosa come 14 milioni di unità a livello planetario. La prima generazione nasce nel 1982, distinguendosi per le sue dimensioni compatte. All’inizio degli anni Novanta ecco debuttare la seconda generazione, dalle linee più morbide e arrotondate. Dal 2000 al 2006 le strade vengono invase dalla 3a generazione, con una carreggiata più larga e un passo più lungo. Negli 8 anni successivi arriva la 4a generazione, con dimensioni da coupè (versione a tre porte) e familiare (versione a cinque porte). Infine, la 5a generazione dal 2014 al 2019, con oltre un milione di modelli venduti e il rivoluzionario sistema di infotainment IntelliLink, compatibile sia con Android Auto che con CarPlay.

Tra le novità della 6a generazione spiccano le motorizzazioni, con il tre cilindri turbo a benzina capace di erogare una potenza da 100 a 130 cavalli insieme al cambio automatico a 8 rapporti e una versione turbodiesel 1.5 da 105 cavalli. Inoltre, Opel ha annunciato per il 2020 l’arrivo della prima Corsa-E al 100% elettrica e tecnologica.

Tecnologia ed efficienza nel nuovo modello Opel Corsa

Nel nuovo modello, tecnologia ed efficienza sono due tratti distintivi e di assoluto valore, per cui vale la pena approfondire i dettagli di questa vettura. A questo proposito, si consiglia anche di consultare uno dei listini e delle schede tecniche presenti online, come ad esempio quella relativa alla nuova Opel Corsa di Quattroruote. Le novità presenti sono infatti molte, a partire dal sistema telematico OpelConnect, con cui l’automobilista è in grado di effettuare chiamate d’emergenza ma anche molto altro.

OpelConnect è infatti un sistema che si integra alla perfezione con l’applicazione Opel per dispositivi mobili, grazie alla quale il proprietario dell’automobile può bloccare o sbloccare le porte, oppure analizzare lo stato di salute del mezzo stesso. Dal punto di vista tecnologico, la 6a generazione di Opel Corsa è la prima utilitaria al mondo a montare i nuovissimi fari anteriori IntelliLux, che si adattano al contesto stradale e offrono un fascio luminoso più potente di qualsiasi altro faro, rendendo di conseguenza più agevole la guida notturna.

Infine, la nuova Opel Corsa si distingue per una migliore efficienza rispetto alla 5a generazione, frutto di un peso inferiore ai 1.000 kg e agli interventi compiuti sull’aerodinamica. Nello specifico, la riduzione del peso è stata resa possibile dall’eliminazione di circa 40 kg dalla scocca grezza e dall’utilizzo dei nuovi motori a tre cilindri 1.2 (turbo e aspirato).