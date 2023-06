Rimedi per la rinite allergica, accorgimenti pratici e trattamenti farmacologici

La rinite allergica si manifesta con un’infiammazione del passaggio nasale, che può causare una vasta gamma di fastidiosi sintomi, come starnuti, prurito, congestione nasale, rinorrea e gocciolamento retronasale, ovvero, la spiacevole sensazione che il muco goccioli dalle cavità sinusali al retro della gola.

Ci sono soggetti allergici che soffrono di rinite allergica senza soluzione di continuità tutto l’anno, mentre altri ne soffrono solo in determinati periodi dell’anno. In quest’ultimo caso di parla di rinite allergica stagionale, spesso chiamata raffreddore da fieno, in riferimento al fatto che le graminacee, che rappresentano la causa principale di allergia stagionale, vengono utilizzate per ricavare il fieno.

Il modo migliore per prevenire la rinite allergica è evitare l’esposizione agli allergeni. In ogni caso, farmaci specifici come antistaminici e decongestionanti in forma di spray nasale sono utili per alleviare i sintomi. Esistono anche delle erbe e delle terapie naturali che pare aiutino ad attenuare i sintomi della rinite allergica.

Accorgimenti per limitare l’esposizione agli allergeni

In caso di rinite allergica è consigliabile tenere gli animali domestici fuori di casa o, perlomeno, evitare che si trattengano a lungo in camera da letto. È altresì consigliabile:

tenere le finestre e le porte di casa chiuse, anche durante le ore notturne, per evitare che i granuli di polline entrino nella vostra abitazione;

cambiare lenzuola e federe una volta alla settimana e lavarli in lavatrice ad alte temperature;

evitare di stendere il bucato ad asciugare all’aperto;

installare un depuratore d’aria e un condizionatore con filtro HEPA, specialmente in camera da letto.

coprire cuscini e materassi con appositi coprimaterassi e fodere antiacaro;

rimuovere tappeti e moquette dalla vostra abitazione ed optare per parquet e piastrelle;

evitare di montare tende in tessuto, prediligendo le tende veneziane;

servirsi di aspirapolveri con filtro HEPA.

Si consiglia di evitare di trattenersi all’aria aperte nei periodi in cui la concentrazione di polline nell’aria è più elevata. Invece di seguire eventi sportivi o performance musicali dal vivo all’aperto è meglio guardarli in televisione e scommettere online su apposite piattaforme digitali, come per esempio scommesse.netbet.it, invece di andare personalmente nelle ricevitorie.

Trattamenti farmacologici

Qualora compaiano i sintomi della rinite allergica, medicinali come i decongestionanti, gli antistaminici ed i corticosteroidi in forma di spray nasale possono essere di grande aiuto per alleviare il malessere.

Gli antistaminici aiutano a regolare il rilascio si istamina e portano sollievo da pizzicore ad occhi e naso e starnuti. I decongestionanti liberano le cavità nasali dal muco, attenuando l’ostruzione nasale e il gonfiore. I decongestionanti in forma di spray nasale aiutano ad alleviare l’ostruzione nasale e in genere liberano le vie respiratorie più celermente rispetto ai decongestionanti in compresse. Anche i corticosteroidi in forma di spray nasale contrastano i sintomi della rinite allergica.

Immunoterapia e rimedi naturali

I soggetti allergici possono provare a eliminare il problema con delle terapie complementari, tra cui l’immunoterapia, che consiste in un ciclo di iniezioni finalizzate a rafforzare il sistema immunitario, rendendo l’organismo immune all’allergia. In sostanza, vengono iniettate nel sottopelle delle piccole dosi di allergene, in modo tale da stimolare il sistema immunitario ed indurlo a rafforzarsi. Con il tempo, il vostro organismo familiarizzerà con tali sostanze, non scatenando più la reazione allergica. L’immunoterapia è indicata per i soggetti allergici di età superiore ai sette anni. In genere, con il ciclo di iniezioni è possibile sopprimere i sintomi della rinite allergica per molto tempo.

Per la cura della rinite allergica ci sono anche delle terapie naturali, che illustriamo di seguito:

Butterbur, efficace quanto gli antistaminici nella cura della rinite allergica.

Quercitina, sostanza naturale presente nelle olive, amarene, mele, arance, mandarini, mirtilli e acini d’uva, dalle spiccate proprietà antinfiammatorie che aiutano a bloccare l’istamina.

Molti soggetti allergici ricorrono alle foglie di ortica liofilizzata per alleviare e tenere sotto controllo i sintomi della rinite allergica. L’ortica è disponibile anche in forma di tè e come integratore alimentare.

Irrigazione nasale

Tecnica diffusa in India, l’irrigazione nasale consiste in una pulizia completa delle cavità nasali, con l’aiuto di un apposito strumento chiamato Neti Pot, dalla forma simile a una brocca con un beccuccio, che va introdotto nel naso.

Il procedimento è molto semplice:

riempite il Neti Pot con acqua calda, previamente bollita;

aggiungete ½ cucchiaino di sale da cucina;

aggiungete ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio;

introducete il beccuccio nella narice superiore.

Respirate con la bocca aperta e la soluzione salina inizierà a uscire dall’altra narice con uno zampillo costante, sciacquando via muco, allergeni e impurità dalle cavità nasali.