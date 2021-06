Asciugamano o Asciugamani: come si scrive correttamente?

Asciugamano o Asciugamani: qual è la forma corretta in italiano? A tutti è capitato di essere assaliti da dubbi sull’ortografia italiana, anche su quelle parole che siamo abituati a utilizzare giornalmente. È questo il caso: di fronte a un termine che indica un oggetto che usiamo ogni giorno, ci ritroviamo incerti sulla forma corretta. In italiano, come in altre lingue, infatti, capita che termini scorretti diventino di uso comune e si fossilizzino nella lingua parlata. Facilmente, il dubbio ci coglie quando ci ritroviamo a dover scrivere quel termine.

Oggi parliamo della differenza tra due termini: asciugamano o asciugamani, nel loro uso singolare. Il dubbio, probabilmente, proviene dal fatto che questo oggetto serve per, appunto, asciugare le mani (plurale) e difficilmente lo intendiamo per asciugare una mano (singolare). L’asciugamano, infatti, è un drappo di tessuto (di spugna o di un’altra stoffa assorbente) che utilizziamo per asciugare le mani, o qualunque parte, generalmente del corpo, risulti bagnata. Il termine è composto dal verbo “asciugare” e dal complemento oggetto “mano“. In questo periodo di pandemia, in cui ci viene consigliato di lavare spesso le mani, ci sarà capitato di pensare più volte a questo termine. Ma vediamo qual è la formula corretta.

Asciugamano o Asciugamani: qual è la formula corretta

La formula corretta tra “Asciugamano e Asciugamani” è la prima, “asciugamano”. È però accettata nell’uso comune anche la seconda opzione, quella che termina con la -i. In ogni caso, il modo più corretto per utilizzare questo termine è “l’asciugamano” per il singolare e “gli asciugamani” per il plurale. Vediamo qualche esempio:

L’asciugamano che ho comprato è di un ottimo tessuto

Stendi gli asciugamani che ho lavato

Inoltre, è corretto utilizzare l’articolo “Lo” davanti al termine, che nella forma singolare prevede l’elisione della “o” e diviene “gli” nella forma plurale.

