Buonasera o buona sera: come si scrive correttamente

Buonasera o buona sera: qual è la forma corretta in italiano? Ecco un altro dubbio che attanaglia molti di noi quando ci troviamo a dover scrivere questa parola. Come spesso accade con la lingua italiana, la soluzione è meno scontata del previsto. L’italiano, infatti, è una lingua elegante e raffinata, che spesso, però, nasconde alcune insidie. Parliamo di regole ed eccezioni che rischiano di far vacillare anche i più istruiti. Ma vediamo ora la forma corretta del saluto per eccellenza.

Buonasera o buona sera: ecco come si scrive correttamente

Buonasera o buona sera? Bando alle ciance, la soluzione è: si può scrivere in entrambi i modi. Non c’è effettivamente una forma corretta e una scorretta. Generalmente si possono utilizzare sia la forma unita, sia quella separata dallo spazio. Ma ci sono alcune eccezioni nelle quali una delle due opzioni si rivela sbagliata. A fare la differenza, in questo caso, è la forma che vogliamo dare al termine: lo stiamo usando come sintagma o come sostantivo? Vi è, infatti, una differenza sostanziale. Ve lo spieghiamo meglio con alcuni esempi.

Buonasera deve essere scritto tutto attaccato quando viene utilizzato come sostantivo e NON come sintagma. Ecco un esempio di utilizzo del saluto “buonasera” come sostantivo.

Sono offeso con te perché non mi hai dato la buonasera

Come anticipato, in questo caso buonasera va scritto unito, in quanto non si tratta di un sintagma composto dall’aggettivo buona e dal nome sera.

Si può scrivere in entrambi i modi, invece, quando viene utilizzato come saluto:

Buonasera Maria, come sono andate le vacanze?

Maria, come sono andate le vacanze? Buona sera Maria, come sono andate le vacanze?

In questo caso le due forme sono interscambiabili. Il consiglio, per evitare errori, è quello di utilizzare la forma unita, che risulta corretta in ogni accezione.

