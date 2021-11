Jabra Evolve2 75: le cuffie innovative pensate per il lavoro ibrido

Jabra Evolve2 75 è la risposta del mercato alle variazioni delle abitudini lavorative. Lo smart working, che prima del 2020 si stava timidamente insediando in poche realtà ben proiettate nel futuro è oggi una realtà affermata. Sono moltissime, infatti, le aziende che hanno optato per questa organizzazione del lavoro per diminuire gli spostamenti e il rischio di contrarre il Covid-19. Questo mondo relativamente nuovo del lavoro da remoto ha creato nuovi bisogni, legati alla necessità di trovare comfort e condizioni ottimali anche per lavorare da casa.

Ecco allora che sedie ergonomiche, sorgenti audio, connessioni Wi-Fi efficienti, illuminazione, sono divenuti necessità primarie. Un aspetto sicuramente interessante e innovativo ha a che fare con la qualità dell’audio: riunioni e call a distanza sono parte integrante ed essenziale del lavoro da remoto ed è necessario non incorrere in problemi tecnici.

Secondo un’indagine condotta da Jabra, l’85% dei professionisti che lavorano interamente o parzialmente da remoto, hanno dichiarato che avere fiducia nelle performance audio, video e di connettività permette loro di lavorare in modo più efficace ed efficiente.

Jabra Evolve2 75 sono cuffie pensate proprio per divenire protagoniste della flessibilità e venire incontro all’esigenza delle imprese i cui dipendenti lavorano interamente o parzialmente in smart working, da diverse postazioni.

Jabra Evolve2 75: tecnologia ed ergonomia a servizio del lavoro ibrido

Jabra Evolve2 75 sono le prime cuffie della gamma a disporre di Jabra Advanced Active Noise Cancellation, una tecnologia che consente di regolare il livello di cancellazione del rumore. Un pulsante consente di disattivare la funzione, così da riconnettersi automaticamente, senza nemmeno dover togliere le cuffie, con l’ambiente circostante. Si aggiunge una tecnologia a 8 microfoni che consente di distinguere la propria voce dagli altri suoni in modo ancora più cristallino, per chiamate dal suono più nitido. Tra le altre cose, è stato fatto un grande lavoro sull’ergonomia: dai materiali alle dimensioni di cuffie e microfono per un comfort totale.

Si aggiunge dunque un altro prodotto capace di migliorare le condizioni lavorative dei professionisti che alternano in lavoro in presenza a quello da remoto: un mercato che prevediamo crescerà negli anni a venire.

