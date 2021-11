Talens Holo: il visore a realtà aumentata dotato di intelligenza artificiale

Si chiama Talens Holo ed è un visore binoculare a realtà aumentata pensato per le aziende. L’idea che l’intelligenza artificiale possa diventare parte integrante del lavoro spaventa decisamente alcuni, viziati da film di fantascienza anni ’90, ma incuriosisce e affascina molti (noi compresi). Un mondo in cui le prestazioni e la qualità del lavoro vengono migliorate dalle nuove tecnologie è un mondo proiettato nel futuro.

Talens Holo è l’ultima novità del settore, un visore binoculare a realtà aumentata dotato di intelligenza artificiale destinato ai tecnici della manutenzione per consentire loro di migliorare la velocità e la qualità dei loro interventi di assistenza.

Questa nuova tecnologia 100% italiana ha diverse interessanti funzionalità avanzate, come: la possibilità di visualizzare direttamente nel campo visivo la documentazione tecnica a supporto dell’intervento manutentivo, la capacità di riconoscere oggetti con algoritmi di intelligenza artificiale per affiancare il tecnico nel riconoscimento dei diversi componenti di una specifica macchina industriale; la possibilità di condividere il proprio campo visivo con esperti remoti connessi tramite una video-call e lav possibilità di registrare video e fotografie durante l’intervento effettuato.

Youbiquo è la PMI Innovativa italiana che ha dato i natali a Talens Holo. Già specializzata in dispositivi connessi indossabili, ha fatto del visore binoculare il suo prodotto di punta. Ed è stato un successo a livello internazionale, al punto che recentemente questa realtà è stata riconosciuta come caso di successo da parte di Qualcomn Technologies, tra i leader mondiali nella produzione di processori per dispositivi mobili.

Talens Holo: l’invenzione di Youbiquo

Youbiquo, fondata nel 2013, realizza visori a realtà aumentata con funzionalità di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti e dei gesti, per uso nell’industria in attività di assemblaggio e di manutenzione di apparati complessi.

In merito all’importante riconoscimento conferito da Qualcomn Tecnologies, Pietro Carratù, Amministratore Delegato e fondatore di Youbiquo ha dichiarato: “È un grande orgoglio e soddisfazione che Qualcomm, uno dei giganti mondiali dei semiconduttori evidenzi la nostra soluzione Talens Holo come caso di successo, riconoscendo nella nostra proposta una rapidità nella personalizzazione dell’hardware; tali caratteristiche uniche sono rese efficaci dall’adozione delle tecnologie LANTRONIX®, Inc. e consentono la massima integrazione con le esigenze dei nostri clienti”

