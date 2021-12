Matteo Salvini contrario all’utero in affitto: “Abominio, mi ricorda il nazismo”

Matteo Salvini non è assolutamente favorevole all’utero in affitto, durante la presentazione del libro dell’eurodeputata leghista Simona Baldassarre l’ha paragonata ad una ‘pratica nazista’. A detta sua qualcuno ci ha provato a selezionare la razza, gli occhi azzurri, i capelli biondi, ha poi aggiunto: “A me certe pratiche ricordano il nazismo, sono 6 miliardi di business, bisogna avere il coraggio di dirlo.”

A parer suo l’utero in affitto diventerebbe un ‘indegno’ supermercato online. Ci ha tenuto poi a precisare che per mettere fuori legge schifezze come questa lui farà tutto ciò che è possibile sia umanamente che politicamente. Il leader della Lega ha chiaramente detto che rabbrividisce al pensiero che esistano queste ‘fabbriche di bambini’. Pensa che in televisione si dovrebbe parlare di utero in affitto, che bisognerebbe trovare spazio tra tutte le inutili trasmissioni che ogni giorno vanno in onda per parlare di questa battaglia.

Matteo Salvini ha ci ha tenuto a precisare che lui non giudica gli altri, pensa però che sono dalla parte giusta della storia. Parla di un disegno più grande che va al di là ‘dell’abominio dell’utero in affitto‘. Ha poi concluso dicendo: “Sul ddl Zan abbiamo vinto, e mamma e papà possono continuare a essere mamma e papà. E così sul fine vita…”.

LEGGI ANCHE -> Alina Trush trovata senza vita in casa: a trovarla è stata la Polizia