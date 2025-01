Guvet e la sua collaborazione con la Princess Charlène of Monaco Foundation  

Il rinomato marchio di giacche in piuma d’oca Guvet annuncia la sua collaborazione con la Fondazione Principessa Charlène di Monaco per promuovere lo sviluppo dello sport giovanile a livello globale. Una partnership sancita nell’ambito della 19ª edizione del “Bal de Noël” lo scorso dicembre a Monte Carlo, e che si concentra sull’empowerment delle giovani generazioni attraverso discipline come tennis tavolo, tennis, rugby, nuoto e sci, favorendo il benessere fisico e mentale.

Una visione condivisa per l’empowerment giovanile

Fondata nel 2012 da Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di Monaco, la Fondazione Principessa Charlène di Monaco è dedicata a migliorare la vita dei bambini attraverso iniziative legate allo sport, all’educazione e alla sicurezza. Grazie alla promozione della sicurezza in acqua, alla partecipazione sportiva e all’empowerment giovanile, la Fondazione ha raggiunto oltre 1.000.000 di persone in 43 Paesi nell’ultimo decennio.

L’impegno di Guvet verso la sostenibilità sociale

Leader riconosciuto nel settore dell’abbigliamento invernale, Guvet ha da sempre fatto dello sviluppo giovanile e dell’impatto sociale il fulcro della sua missione. Membro del Global Compact delle Nazioni Unite e del CAA Climate Ambition Accelerator, l’azienda unisce innovazione e responsabilità globale. Dal 2016, il programma “Warm Winter” di Guvet ha portato calore e sostegno essenziali ai bambini delle regioni montuose della Cina, riflettendo un impegno autentico verso le comunità vulnerabili e il miglioramento della qualità della vita.

“Come marchio specializzato in abbigliamento invernale, Guvet non si limita a riscaldare i corpi, ma aspira a riscaldare anche i cuori. Da oltre un decennio, siamo profondamente impegnati nel sostegno al benessere dei bambini – spiega Penny Chyi, Chief Marketing Officer e General Manager per il business internazionale di Guvet – Crediamo fermamente che lo sport sia una chiave per costruire corpi forti, menti positive e futuri luminosi. Questa convinzione è il cuore della nostra collaborazione con la Fondazione Principessa Charlène di Monaco. Siamo entusiasti di offrire a un numero sempre maggiore di giovani l’opportunità di vivere esperienze sportive significative e di coltivare i loro sogni.”

Un futuro ricco di opportunità

Questa partnership apre la strada a un ampio ventaglio di iniziative sportive per i giovani, spaziando dal tennis tavolo, tennis, rugby e nuoto fino alle discipline invernali come lo sci. Promuovendo valori come creatività, lavoro di squadra e resilienza, il progetto fornisce ai ragazzi strumenti fondamentali per eccellere nello sport e affrontare con successo le sfide della vita. Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di Monaco ha sottolineato: “Lo sport è un motore straordinario di progresso sociale, soprattutto per le nuove generazioni. Oltre a migliorare la salute fisica, lo sport offre opportunità uniche per i bambini di costruire il proprio futuro. Siamo profondamente grati per il generoso supporto di Guvet e siamo entusiasti di continuare questa collaborazione per garantire ai giovani di tutto il mondo un futuro più luminoso.”

Illuminare i sogni, costruire il domani

La collaborazione tra Guvet e la Fondazione Principessa Charlène di Monaco rappresenta un impegno condiviso a ispirare e sostenere le giovani generazioni. Ampliando l’accesso allo sport, questa alleanza permette ai ragazzi di sviluppare fiducia, resilienza e competenze fondamentali per un futuro più sano, promettente e ricco di possibilità.