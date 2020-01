miart e la sua dimensione sempre più internazionale

181 gallerie, provienienti da 20 nazioni diverse esporranno a miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano in calendario dal 17 al 19 aprile prossimi. All’interno del Padiglione 3 di fieramilanocity saranno presenti opere di maestri moderni, artisti contemporanei affermati, talenti emergenti e designer storicizzati e sperimentali. Con questa venticinquesima edizione miart consolida il percorso di ricerca che ne ha sempre contraddistinto la crescita, coniugando la solidità degli aspetti legati al mercato con un’attenzione ai contenuti culturali e alle collaborazioni istituzionali con la città.

Con le sue cinque sezioni – Established Contemporary, Established Masters, Generations, Decades, Emergent – miart 2020 conferma la sua vocazione ad essere una piattaforma di dialogo tra arte moderna, arte contemporanea e design d’autore, secondo un concept che ambisce a fare della fiera un ritratto della città di Milano e del suo DNA culturale: un’officina creativa in cui, dai primi decenni del secolo scorso fino ai giorni nostri, la tradizione ha sempre sposato la sperimentazione e in cui il design di ricerca e l’architettura hanno sempre vissuto in stretta relazione con l’avanguardia artistica. A sostegno di questa visione – che si fonda sulla necessità di un dialogo produttivo tra le discipline – per la prima volta nel 2020 il layout della fiera non vedrà alcuna separazione tra gallerie d’arte e gallerie di design e arti decorative.

Come da tradizione – infine – miart sarà ancora una volta l’epicentro della Milano Art Week, un ricco calendario di inaugurazioni, eventi e aperture speciali promosso in collaborazione con Comune di Milano – Cultura e che riunisce le maggiori istituzioni pubbliche e fondazioni private di Milano.