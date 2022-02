Pretty Woman continua a farci sognare al Teatro Nazionale

Pretty Woman il Musical, in scena al Teatro Nazionale fino al 27 febbraio 2022, è uno spettacolo da record. È infatti lo show di più grande successo del 2021: più di 80.000 biglietti venduti, primato assoluto dell’anno in Italia. Un successo strepitoso, dopo gli anni di grande difficoltà affrontati dai teatri a causa della pandemia. Parliamo, infatti, di uno dei settori più colpiti: dalle chiusure, alle riaperture parziali alle continue incertezze.

Una rinascita meritata e celebrata a gran voce dal direttore del Teatro Nazionale, Matteo Forte, che ha così commentato il successo: “Questi numeri premiano il coraggio dei produttori che, lo scorso febbraio, hanno deciso di far partire le audizioni nonostante fossimo in pieno lockdown, investendo in uno spettacolo nuovo. Un segnale inequivocabile, e quindi rinnovo l’auspicio che il governo non lasci soli i teatri con gli aumenti delle bollette e dell’energia elettrica“.

Pretty Woman, la commedia romantica per eccellenza, campione d’incassi negli anni ’90, torna a prendere vita sul palco mantenendo chiaro ed evidente il riferimento agli anni ’80/’90 nelle musiche e nella sceneggiatura. Protagonista, oltre alla narrazione dell’amore e della rivalsa, la musica eseguita dal vivo da una band di 6 elementi in stile pop/rock. Con la regia di Carline Brouwer, il racconto di Vivian Ward, giovane prostituta, e del suo incontro casuale con il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis, torna a far sognare. L’esito è uno spettacolo avvolgente e divertente, capace di coinvolgere appassionati e non del genere musical, ma anche della commedia. Nota di merito per gli interpreti: Beatrice Baldaccini e Thomas Santu, rispettivamente nella parte di Vivian ed Edward, hanno incantato gli spettatori dimostrando un forte affiatamento e una grande compatibilità artistica.

Il Teatro Nazionale si conferma ancora una volta player importante nella scena teatrale italiana, portando in scena spettacoli di successo e dal grande valore artistico.

