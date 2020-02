Cirque du Soleil: si aggiungono nuove date a Milano

Dato il grande successo di pubblico, TOTEM, l’originale Grand Chapiteau inedito per il nostro Paese, aggiunge nuove date a Milano previste in Piazzale Cuoco dal 2 giugno al 5 luglio 2020, oltre a quelle già annunciate in programma dal 20 al 31 maggio. La magia del Cirque du Soleil torna, a sedici anni dall’esordio di Saltimbanco, con l’ormai iconico tendone e nella sua massima forma con TOTEM, che ha già registrato oltre 70 mila biglietti venduti in Italia. TOTEM, che a dieci anni dal suo debutto ha raccolto oltre 6 milioni di spettatori in oltre 50 città in tutto il mondo, porta in scena il racconto di un affascinante viaggio nella storia dell’umanità. Lo spettacolo, scritto e diretto dal regista di fama mondiale Robert Lepage, debutterà a Roma, dove sarà in programmazione dal 1° al 19 aprile e dal 21 aprile a Tor di Quinto.

Ambientato su un’isola che evoca la forma di una tartaruga gigante, TOTEM è pensato come un viaggio multisensoriale che ripercorre le principali tappe della specie umana, dagli anfibi fino al desiderio dell’uomo di riuscire a volare. Lo spettacolo esplora i sogni dell’umanità e pone l’attenzione sui rapporti che ci legano sia alle nostre origini animali che alle specie con cui condividiamo il pianeta. Con esibizioni acrobatiche che evocano i momenti della storia dell’evoluzione, lo show descrive un mondo di personaggi archetipici che, in perfetta armonia con la Natura che li ospita, assistono e mettono in scena le perenni ed esistenziali domande sulla vita, raccontando, in alternanza tra scienza e leggenda, i sogni nascosti e le infinite possibilità dell’essere umano.

Disseminato di storie aborigene sulla creazione, TOTEM esplora il progresso evolutivo della specie in relazione all’ambiente circostante, la continua ricerca dell’uomo di equilibrio e la curiosità che lo spinge sempre più lontano, più veloce e più in alto.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne.