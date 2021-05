Ufo, il Pentagono conferma: il video della nave Omaha è autentico

Da sempre l’uomo si interroga sulla possibile esistenza degli Ufo e forme di vita extraterrestri presenti nella nostra stessa galassia o in altre più remote. Una domanda a cui la scienza non è riuscita ancora a fornire una risposta. Negli ultimi 70 anni l’interesse per gli oggetti volanti non identificati è accresciuta.

Il caso di Roswell è forse il più famoso ma ogni anno nel mondo ci sono, o meglio ci sarebbero, avvistamenti di strani velivoli che solcano il cielo.

Testimonianze in alcuni casi smentite da prove raccolte o neanche prese in considerazione dagli esperti.

Ufo: il caso della nave Omaha

Il video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, in cui si vede un oggetto cosiddetto “transmediale”, è autentico.

È il Pentagono a confermare questo possibile fenomeno Uap, gli Unidentified Aerial Phenomenon, cioè “fenomeno aereo non identificato”, sigla usata da alcuni ricercatori per evitare confusione o associazioni speculative con il termine Ufo.

“Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha“, ha detto la portavoce del Pentagono, Susan Gough, al sito The Debrief.

Nel video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, si nota un sfera di colore e materiale non identificabili che si sposta sulla superficie marina compiendo strani movimenti per poi immergersi repentinamente.

Della natura di questo oggetto non si sa nulla.

Il video è autentico

Di recente sono arrivate diverse conferme di ufficialità da parte del Pentagono.

Il fenomeno Uap è diventato di grande interesse negli Usa, anche grazie l’imminenza del rilascio di informazioni richieste da un atto firmato da Donald Trump, in cui si chiede alle agenzie governative di rivelare quello che sanno sul fenomeno, entro giugno 2021.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Va ricordato che un Ufo non è necessariamente prova dell’esistenza di vite aliene.

Magari l’oggetto non identificato potrebbe essere un semplice velivolo tenuto segreto per motivi militari o per altri motivi.

Ma resta il fascino per una questione che difficilmente avrà una risposta: gli alieni esistono?