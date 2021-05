Texas: la legge vieta l’aborto dopo la sesta settimana

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha firmato una legge molto restrittiva sull’aborto.

Vietata l’interruzione volontaria di gravidanza dopo 6 settimane di gestazione, nonostante molte donne non sappiano nemmeno di essere incinte dopo così poco tempo. La legge prevede delle eccezioni in caso di emergenze sanitarie, ma non per le gravidanze dovute a uno stupro o a un incesto.

Abbott ha annunciato l’introduzione della legge su Twitter dicendo: “Il nostro creatore ci ha donato il diritto alla vita e tuttavia milioni di bambini perdono il loro ogni anno a causa dell’aborto“.

The heartbeat bill is now LAW in the Lone Star State.

This bill ensures the life of every unborn child with a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.

Thank you @SenBryanHughes, @ShelbySlawson, & #txlege for fighting for the lives of the unborn in Texas. pic.twitter.com/aolhUKM9tv

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021