Eutanasia legalizzata in Spagna: ecco come ha reagito la Chiesa

L’eutanasia è stata legalizzata in Spagna, la legge è stata approvata al Senato con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. Questa entrerà in vigore entro tre mesi, la Spagna è il settimo Paese al mondo che rende legale l’eutanasia. Gli altri sei sono: Belgio, Olanda, Canada, Lussemburgo, Colombia e Nuova Zelanda.

Il premier Pedro Sanchez in merito alla legalizzazione dell’eutanasia ha detto: “Oggi siamo un Paese più umano, giusto e libero”. Ha poi continuato dicendo che la legge è finalmente diventata realtà, questa a detta sua è stata fortemente voluta dalla società. Ci ha poi tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno lottato affinché fosse riconosciuto in Spagna il diritto a morire con dignità.

Non ha reagito bene la Chiesa in merito alla legge spagnola che legalizza l’eutanasia. Tramite il segretario generale della Conferenza episcopale del Paese iberico hanno detto la loro i vescovi. Monsignor Luis Arguello Garcia ha fatto sapere che ‘la sofferenza non si evita provocando la morte’. Pensa che questa sia una brutta notizia, a parer suo alla sofferenza si può porre un rimedio valido ricorrendo alle cure palliative. Tra le varie cose ha inoltre aggiunto che la cultura della vita non bisogna essere messa da parte, ma è necessario prendersi cura di chi soffre nell’ultima fase della loro vita con vicinanza, incoraggiamento, misericordia e tenerezza. Tutto ciò per tenere viva la loro speranza.