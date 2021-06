Un finale di partita da cardiopalma quello andato in scena ieri sera a Bucarest: la Francia è stata eliminata da Euro 2020. I campioni del mondo, guidati da Pogba e Mbappé, sono stati sconfitti dalla Svizzera di Petkovic, dopo una rimonta arrivata nei minuti finali.

Francia eliminata da Euro 2020: le azioni salienti della partita

Favoriti dai pronostici, i transalpini iniziano la gara in salita. Infatti è proprio la Svizzera a passare in vantaggio dopo i primi 15 minuti di gioco. Seferovic sorprende Lenglet su un cross di Zuber e con un colpo di testa batte Lloris. I francesi appaiono subito spiazzati dagli avversari che, nel primo tempo, provano a fare la partita. Al 53′ Rodriguez sbaglia un rigore che porterebbe gli ospiti sul 2-0, regalando così alla Francia la possibilità di riprendere la gara. Infatti, al 57′ è Karim Benzema a siglare il pareggio dei campioni del mondo, riportando la partita in equilibrio. Neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo che lo stesso attaccante francese, al 59′, si fa trovare nella posizione giusta per segnare la propria doppietta personale. I transalpini provano a chiudere definitivamente i conti con il terzo gol, quello di Paul Pogba, al 75′.

L’errore di Mbappé decreta la vittoria della Svizzera

Sul 3-1 la squadra di Deschamps vede la qualificazione più vicina, ma la Svizzera si gioca il tutto per tutto nei minuti finali. All’81’ Seferovic sigla la rete del 3-2, mettendo paura proprio ai francesi. Al 90′, infine, ci riesce Gavranovic a riportare la partita in perfetto equilibrio, con un 3-3 che non si sblocca neanche dopo i tempi supplementari. Ai rigori risulta fatale l’errore del numero 10 della Francia, Kylian Mbappé, che al quinto penalty si fa stregare da Sommers. La Svizzera, dunque, si qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della competizione europea, dove affronterà la Spagna. I campioni del mondo del 2018 si arrendono di fronte agli elvetici, perdendo una delle gare più avvincenti di Euro 2020.