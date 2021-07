La reazione di Gigio Donnarumma, dopo aver parato il rigore decisivo in Italia-Inghilterra, ha lasciato mezza Italia con il fiato sospeso. L’estremo difensore della Nazionale non ha esultato subito, ma è rimasto concentrato. Solo qualche secondo dopo si è reso conto di quanto fosse accaduto. Così, in un’intervista a Sky Sport, ha svelato il vero motivo della sua reazione.

La non esultanza di Donnarumma sul rigore decisivo: ecco il perché

“Non avevo capito avessimo vinto“: con queste parole, l’ex portiere del Milan, oggi in forza al Paris Saint-Germain, ha spiegato il perché non ha esultato subito. Il rigore tirato da Bukayo Saka rappresentava il secondo match point per l’Italia. Infatti, dopo che Jorginho aveva fallito il quinto penalty per gli azzurri, la responsabilità era tutta sulle spalle di Donnarumma. Ma, il giocatore, aveva perso il conto dei calci di rigore che, fino a quel momento, erano stati tirati. Così, quando l’inglese è stato ipnotizzato dal portiere, quest’ultimo si è rialzato come se nulla fosse successo mentre i telecronisti urlavano già alla vittoria. “Guardavo l’arbitro, cercavo di capire se era tutto ok perché adesso con la VAR guardano sempre i piedi perché non puoi essere davanti. Poi mi sono girato e ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì non ho capito più niente“, ha svelato.

Il premio a Euro 2020 e il futuro in Francia

Dopo la sua reazione, parte dei tifosi italiani erano rimasti perplessi perché, pur tenendo il conto dei rigori, l’espressione del portiere aveva tratto in inganno. Alla fine, però, la sua parata è risultata decisiva e l’Italia si è laureata campione d’Europa anche e soprattutto grazie a lui.

Premiato come miglior giocatore del torneo, l’estremo difensore adesso pensa già al suo futuro e all’inizio della prossima stagione lontana dall’Italia dopo sei anni in rossonero. “Il PSG? Vediamo in questi giorni, parlerò di tutto. Posso dire che sarò sempre legato al Milan e ai suoi colori, farò sempre il tifo per loro. Ringrazio chi mi ha donato affetto, spero di averlo ripagato“.

Leggi anche: L’Italia è campione d’Europa: battuta l’Inghilterra ai calci di rigore