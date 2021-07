Gli inestetismi della pelle più comuni e come combatterli

Le imperfezioni della pelle sono molto comuni e colpiscono tantissime persone, infatti, è difficile trovare una persona che non ne abbia mai sofferto. Tra quelle più diffuse possono essere nominati i punti neri, le macchie sulla pelle o le smagliature. Le cause possono essere diverse, in quanto ogni corpo umano è diverso, ma una cosa è certa, non piacciono proprio a nessuno e per questo si prova sempre a cercare un rimedio veloce ed efficace.

I punti neri

I punti neri sono delle impurità cutanee che derivano dalla dilatazione dei punti bianchi, un fenomeno che è comune in età giovane ed adolescenziale. Nascono principalmente su naso, guance e schiena, quindi nei punti del corpo dove la pelle è più ricca di ghiandole sebacee. La cosa migliore è prendersi sempre cura della propria pelle con l’utilizzo di creme e maschere specifiche. Per capire come togliere i punti neri in casa è possibile consultare anche questa guida che contiene ulteriori approfondimenti.

Le macchie sulla pelle

Le macchie sulla pelle sono un problema fastidioso che accomuna molte donne, infatti almeno una donna su tre prima dei quarant’anni ha notato la loro comparsa sul viso. Queste macchie segnano la fase più matura della pelle e fanno parte del normale processo di invecchiamento. Si presentano come lentiggini oppure efelidi e anche se fanno parte del proprio patrimonio genetico non compaiono mai subito dalla nascita.

Per rallentare questa manifestazione si possono provare delle creme oppure dei sieri cosmetici specifici ad azione idratante e antiossidante.

Le smagliature

Le smagliature sono un inestetismo al quanto diffuso tipicamente femminile, alterazioni atrofiche, lineari e ben delimitate e si localizzano solitamente sulle cosce, i glutei, i fianchi e al ventre, soprattutto dopo una rapida diminuzione del peso oppure dopo il parto.

Possono essere considerate delle vere e proprie cicatrici, all’inizio sono di un colore che va dal rosso al viola, per poi diventare biancastre. Per combattere le smagliature si consigliano dei massaggi con oli emollienti, come l’olio di mandorle oppure l’olio di cocco, ma anche sieri fortemente idratanti e collagene.

Come prevenire gli inestetismi in generale

Per prevenire in generale tutti gli inestetismi della pelle ci sono tre semplici, ma essenziali consigli da seguire. Il primo è quello di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato, senza stressare la pelle e averne cura ogni giorno con un occhio di riguardo sulla sua idratazione. Poi mangiare bene, variare quotidianamente il proprio menù e bere tanto. Tutto questo è alla base per mantenere il controllo del peso corporeo, fondamentale per prevenire ed evitare la comparsa di fastidioso inestetismi. Per ultimo, ma non per questo meno importante, fare dell’attività fisica, ottimo metodo per contrastare gli inestetismi della pelle rendendo e mantenendo i muscoli tonici e ottenere quell’effetto della cute tirata e pulita.

Gli inestetismi della pelle come abbiamo visto sono comuni in molte persone, ma con pazienza e con i giusti propositi si possono serenamente attenuare o ancora meglio prevenire.

