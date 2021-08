Mary: il drink con poche calorie a bassa gradazione

Stili di vita più sani e il desiderio di prendere consapevolezza di quello che si immette nel proprio corpo hanno ispirato la startup londinese Illogical Drinks nel lancio di Mary, la prima miscela botanica al mondo a basso contenuto calorico e bassissimo grado alcolico. Le sue caratteristiche? Deliziosamente fresca, realizzata con erbe aromatiche, con appena il 6% di gradazione e con soltanto 9 calorie per 25 milligrammi. Mary è perfetta per chi desidera moderare il proprio consumo di alcohol senza però rinunciarvi completamente: il contenuto alcolico di sei bicchieri di Mary &Tonic, ad esempio, equivale a quello di un Gin &Tonic. Mary è stata ideata per offrire nel beverage un impatto più leggero sul corpo, sulla mente e sul pianeta. Nonostante una minima quantità di alcohol, Mary possiede comunque un gusto sofisticato che la pone per qualità al di sopra di altre opzioni alcohol-free o soft drink. Il segreto del gusto secco e profondamente fresco di Mary deriva da piante come il basilico, il timo e la salvia, che si abbinano perfettamente all’acqua tonica. Inoltre Mary si afferma come un drink vegan, senza zucchero e a zero carboidrati.

