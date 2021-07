A distanza di 24 anni dalla morte di Gianni Versace, è nuovamente giallo a Miami Beach: due cadaveri sono stati rinvenuti all’interno dell’ex villa che apparteneva al noto stilista, freddato da un killer nella giornata del 15 luglio 1997.

Nuovo giallo a Miami nell’ex villa di Versace: i primi dettagli

La notizia, riportata da Il Corriere della Sera nell’edizione odierna, è ancora avvolta nel mistero. A trovare i due corpi all’interno della residenza, oggi trasformato in un lussuoso boutique hotel, sono stati gli addetti alle pulizie. Non si conoscono ancora le generalità dei due cadaveri ma, soprattutto, non si sa se ci sono dei collegamenti con l’anniversario della morte di Gianni Versace. La polizia statunitense ha già avviato le indagini in attesa di capire cosa sia successo all’interno della struttura nota come La Magione o The Villa Casa Casuarina. Solo nelle prossime ore verranno fornite maggiori informazioni in merito al giallo che ha colpito, ancora una volta, Miami Beach. Soprattutto per capire se quanto accaduto ieri si sia trattato di una semplice casualità oppure se esiste un nesso con quanto accaduto allo stilista nel 1997.

La morte di Versace

La mattina di 24 anni fa, lo stilista italiano Gianni Versace fu ucciso da due colpi di pistola sparati da Andrew Cunanan. Il killer era un tossicodipendente ed era già sospettato di altri omicidi. L’assassinio avvenne proprio sul ciglio della porta di casa e a soccorrerlo furono il compagno, Antonio D’Amico, e l’amico Lazaro Quintana. Trasportato in ospedale, lo stilista morì poco dopo. Il colpevole, però, non fu mai interrogato e condannato. Lo stesso, infatti, fu trovato morto in una casa galleggiante all’interno di una baia. Si pensa che la sua uccisione sia avvenuta in un luogo diverso rispetto a quello in cui è stato ritrovato il cadavere. Quest’ultimo, però, è stato poi cremato e non è stato possibile effettuarne l’autopsia.