Il mercato degli orologi di lusso: analisi e prospettive

Tra i settori dell’economia mondiale che meglio hanno resistito allo scossone inferto dalla pandemia, c’è quello degli orologi di lusso: articoli che non solo hanno continuato a essere venduti, ma che lo hanno fatto anche con numeri migliori rispetto al periodo precedente la pandemia. I segnali che sono arrivati dal comparto negli ultimi mesi sono confortanti e fanno ben sperare per il futuro di questo mercato.

Cosa succede nel mercato italiano degli orologi di lusso

In Italia, il settore degli orologi di lusso ha rispecchiato il buon andamento registrato anche nel resto del mondo, non solo con una buona resistenza agli effetti della pandemia, ma anche dei miglioramenti sostanziali in termini di vendite, soprattutto se si parla di acquisti online. Una situazione che era comunque già rosea prima dell’emergenza globale, con un valore complessivo del mercato dei segnatempo di lusso che in Italia nel 2019 aveva toccato i 2,09 miliardi di euro, in decisa crescita rispetto ai dati dell’anno precedente. Insomma, il comparto sembra continuare a cavarsela piuttosto bene, anche se le modalità di vendita cominciano a cambiare.

Negozi fisici o online?

L’impossibilità di recarsi negli store fisici, durante i mesi del lockdown, ha dato una spinta importante agli acquisti online, con percentuali di crescita a doppia cifra per quanto riguarda le compravendite effettuate su piattaforme presenti sul web. Questa centralità dell’e-commerce ha spinto molti marchi a offrire ai consumatori un’esperienza alternativa e personalizzata anche via internet, spesso con eventi di lancio di orologi acquistabili esclusivamente online.

Ciò non significa però che i negozi fisici abbiano perso importanza, anzi: esercizi commerciali come il Flagship Store di Pisa Orologeria, dove è possibile acquistare un’ampia selezione di orologi di prestigiosi marchi, come IWC e altri a Milano, hanno nuovamente aperto i propri battenti ormai da molto tempo e stanno accogliendo gli appassionati di orologi di lusso che per un lungo periodo non hanno avuto la possibilità di recarsi in negozio. L’idea è quella di far andare di pari passo le due modalità di vendita, che rivestono, comunque, pari grado di importanza.

Prospettive nel mercato degli orologi

Il futuro resta difficile da predire, anche se si parla di un settore con le spalle larghe come quello degli orologi di lusso. I segnali sono buoni, ma c’è anche da considerare come l’Italia resti spesso indietro in alcune classifiche rispetto al resto degli operatori esteri del mercato, come quando si parla di esportazioni.

Quel che è certo, in ogni caso, è che acquistare un orologio di lusso è sempre un investimento sicuro, considerando come il valore dei segnatempo tenda ad aumentare con il passare degli anni o al limite a rimanere lo stesso, senza calare. Considerando anche la fidelizzazione di chi ama comprare orologi di lusso, è facile supporre che il futuro del settore resterà roseo.

