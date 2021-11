Insieme ad Expo, a Dubai torna il GITEX. È terminato, dopo cinque giorni, il più importante evento del settore tech, tenutosi al World Trade Center. Qui si sono riunite tutte le aziende che si occupano di tecnologia, dalle multinazionali alle startup. Quest’anno al GITEX si è parlato principalmente d’intelligenza artificiale e di robotica, in uno spazio creato come vetrina per le piccole aziende e come piazza d’incontro per creare importanti partnership.

Tutte le più grandi novità del settore vengono presentate proprio durante questo evento, permettendo di avere una fotografia attuale dello stato dell’arte e di fare previsioni sul futuro della tecnologia.

GITEX 2021: i progetti più interessanti

Sono innumerevoli i progetti presentati al GITEX di quest’anno che hanno lasciato a bocca aperta appassionati ed esperti del settore. Tra questi, diversi progetti italiani. Un esempio su tutti, Alba Robot, startup italiana che ha presentato la prima sedia a rotelle integrata con Alexa, rispecchiando perfettamente lo spirito dell’azienda. Come dichiarato dal Fondatore Andrea Segato Bertaia: “I pinguini sono animali straordinari. Quando li vedi sulla terra ferma, sembrano goffi e si muovono molto lentamente. Ma pochissime persone sanno che, mentre nuotano, possono essere più veloci di moltissime barche e possono raggiungere i 40 km/h! All’interno del giusto ambiente, ognuno può dare il meglio di sé e questo è ciò che ALBA Robot si propone di fare.”

Tra le stelle assolute dell’evento, anche quest’anno spicca Acronis, la multinazionale che si occupa di software e cyber security che ha dominato la scena insieme al partner Airspeeder, noto per aver dato vita alla cosiddetta “Formula 1 dei Cieli“. Ecco come la serie di auto elettriche volanti si integra con le soluzioni di cyber sicurezza di Acronis, capaci di proteggere i dati in tempo reale. Acronis aveva già avuto successo nel mondo delle gare, con importanti progetti in Formula 1 e Formula E. Un progetto dal sapore futuristico e dall’esito concreto e sensazionale, che mostra, ancora una volta, come lo sviluppo tecnologico sia la chiave per immagine mondi impossibili.

