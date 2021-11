Nella giornata di giovedì, 25 novembre 2021, al Liceo scientifico Bottoni di Milano un professore, Martino Mora, si è rifiutato di fare lezione. Il motivo? Non ha gradito che tre studenti si fossero presentati in aula vestiti da donna nella giornata contro la violenza sulle donne. A riassumere la vicenda è stato lui stesso tramite un post pubblicato sul suo account Facebook, tra le varie cose ha scritto: “La preside mi ha cacciato da scuola stamattina, poiché le avevo detto che non intendevo fare lezione in presenza di un allievo maschio che si è presentato travestito da donna dalla testa ai piedi”.

A detta sua in una scuola che non vuole fare discriminazioni si discrimina chi chiede decoro e rispetto dei limiti. Giorni dopo, durante l’ora in cui il professore avrebbe dovuto tenere una lezione, gli alunni si sono ribellati. In segno di protesta sono usciti tutti dall’aula e si sono seduti a terra nel corridoio. Sul profilo Instagram studentesco del liceo di Milano lo scorso sabato è stato pubblicato un post che rende noto il gesto della classe, la quale ha protestato contro il professore Martino Mora dopo che lui si è rifiutato di fare lezione per difendere discutibili ideali.

