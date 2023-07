Bonus Casino e Promozioni: Wagering, RTP e Volatilità

I bonus casino sono offerte promozionali che i casinò online mettono a disposizione dei propri giocatori per incentivare l’iscrizione e la permanenza sul loro sito. Questi bonus possono assumere diverse forme e avere differenti condizioni di utilizzo. Tra tutte le promozioni che si possono trovare su un casinò, alcune spiccano perché ricorrenti e particolarmente vantaggiose per i clienti.

Bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto si lega alla registrazione del giocatore sul sito del casinò. Non appena viene attivato il profilo, ancor prima di effettuare una qualsiasi ricarica, il giocatore ha accesso a un bonus di benvenuto utile per sperimentare, con denaro virtuale, i giochi che preferisce. In questo modo, l’utente può ad esempio accertarsi che l’RTP – Return To Player di una slot sia adatto al suo stile di gioco. Il valore di RTP si lega alla volatilità della slot stessa, che rappresenta il rapporto tra la frequenza con cui questa elargisce delle vincite e il loro valore. Va inoltre considerato che per ritirare il denaro virtuale del bonus è necessario rispettare un requisito di wagering, o scommessa. Questo valore risponde al numero di scommesse e al loro importo minimo che l’utente deve effettuare prima di poter riscuotere il bonus.

Bonus di deposito o di ricarica

Questo tipo di bonus viene erogato al giocatore quando effettua un deposito sul proprio conto di gioco e può consistere in una percentuale del deposito stesso o in una somma fissa. Anche in questo caso, le condizioni per ottenere e utilizzare il bonus possono variare. In questo caso, si rivela un bonus pensato per chi ha già iniziato a giocare e a sfidare l’RNG di slot e roulette. L’RNG è il Random Number Generator, ossia l’algoritmo che, dietro un gioco, ne genera i risultati finali in maniera del tutto equa e casuale. Il bonus di ricarica ha inoltre un limite massimo di importo valido.

Bonus cashback

Il bonus cashback è solitamente erogato con cadenza settimanale. Sul modello del cashback di Stato istituito alcuni anni fa, questo è un progetto di rimborso di una percentuale delle perdite che viene erogato al giocatore a cadenza fissa. La percentuale di solito è contenuta, ma in alcuni casi può essere incrementata fino a raggiungere valori a due cifre.

Programmi Fedeltà e Vip Club

Alcuni casino online offrono anche programmi fedeltà o VIP, che premiano i giocatori più assidui con ulteriori vantaggi e bonus speciali. Questi programmi solitamente prevedono un sistema a punti in base all’attività di gioco del giocatore, che possono poi essere convertiti in premi o in denaro extra.

In conclusione, il programma di bonus casino offerti oggi è molto variegato, ed è arricchito anche da offerte stagionali o valide per alcune occasioni speciali. A queste promozioni, si aggiungono anche offerte VIP, ovvero incentivi ad hoc per premiare i clienti più abituali. Questi bonus possono assumere diverse forme e avere differenti condizioni di utilizzo; quindi, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di accettare l’offerta per sfruttarla al meglio