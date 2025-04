Chi sono i protagonisti del Roland Garros 2025?

L’open di Francia entra a con un dritto nel palinsesto bet del Grande Slam 2025, una delle quattro icone più celebrate del tennis mondiale con i campi in terra rossa battuta. Il Roland Garros ha sempre lasciato un’impronta indelebile nel tennis ed è il secondo Open dell’anno, il 2025 sarà l’anno dei festeggiamenti per il tennista che ha vinto più volte questa competizione.

La celebrazione di Nadal: 14 volte vincitore del Roland Garros

Rafa Nadal ha chiuso la sua incredibile carriera nel 2024 ed è il secondo tennista più vincente nella storia del Grande Slam, con 22 Open nel palmares, dietro a Djokovic che domina tutti i record all time perché ha vinto 24 Open.

Le statistiche di Nadal all’Open di Francia sono straordinarie, infatti, il tennista spagnolo è il re assoluto della terra rossa con 14 titoli vinti a Parigi, con uno score impressionante di 112 vittorie e soltanto 4 sconfitte. Inoltre, Nadal è l’unico tennista che ha vinto quattro edizioni di questo Slam senza mai perdere neanche un set, è accaduto nel 2008, nel 2010, nel 2017 e nel 2020. Durante la manifestazione verrà celebrata la carriera di questo straordinario tennista con una mostra dedicata a lui.

Il ritorno al top di Djokovic

Negli ultimi periodi è stato un po’ nell’ombra, ma Djokovic sembra aver ritrovato la forma fisica adatta per puntare a vincere il suo 25esimo Slam. Attualmente è in netta ascesa nel ranking ATP e ha vinto l’Open Francese l’ultima volta nel 2023, ma anche nel 2021 e nel 2016.

Il record di Chris Evert: la regina di Parigi

Se Nadal è il re del Roland Garros, la tennista Chris Evert è la regina del circuito WTA con le sue 7 vittorie dal 1974 al 1986. La sua abilità e costanza di vittorie sulla terra battuta, l’hanno consacrata come regina del torneo, con uno stile di gioco basato sulla pazienza e sulla precisione. Nel tennis femminile è questo il record all time da battere.

Iga Swiatek: la favorita

Dietro a Sabalenka al numero 1 del ranking WTA, la Swiatek sta tornando in grande forma e domina le quote tennis dopo le tre vittorie a Parigi nel 2020, 2022 e 2023. Il suo gioco è una combinazione di intelligenza tattica e potenza, per questo resta una delle principali favorite alla vittoria degli Open del Grande Slam 2025.

Sinner favorito e gli altri tennisti più in forma

Nel 2024 il talento italiano ha vinto Australian Open e US Open, il 2025 è cominciato con la seconda vittoria consecutiva in Australia e poi la squalifica, ma Sinner è attualmente ancora il numero 1 del ranking ATP e punta al Calendar Grand Slam.

Oltre a Djokovic che si trova alla quinta posizione del ranking ATP, gli altri favoriti sono Zverev, finalista proprio contro Jannik nell’Australian Open 2025, Carlos Alcaraz, che vuole tornare a vincere e Taylor Fritz, che sale al quarto posto del ranking. Tra gli italiani più in forma, spicca Lorenzo Musetti che è appena entrato nella top 10 del ranking ATP.