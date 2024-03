Come abbinare giacche e blazer per creare look di tendenza

Tra i capi d’abbigliamento irrinunciabili per le donne alla moda che desiderano sfoggiare look unici e sempre nuovi troviamo le giacche, disponibili in tantissime varietà e ideali per personalizzare al massimo gli outfit per l’ufficio, le cerimonie, le occasioni formali e il tempo libero.

Dalla pulita linearità della giacca boxy al fascino tutto metropolitano dei modelli in pelle con cintura in vita, passando per la versatilità della giacca blazer e la spensieratezza della giacca-camicia, le possibilità sono davvero infinite.

Scegliere il modello giusto è fondamentale per sfoggiare look adatti al contesto, ma anche in grado di esprimere al meglio la propria personalità. Non meno importante è saperlo abbinare ai capi e agli accessori giusti.

Abbinamenti perfetti per look casual chic

Lo stile casual chic può essere sfoggiato tanto in ufficio quanto durante il tempo libero, magari in occasione di un aperitivo con gli amici o dello shopping in centro città. A seconda della situazione, sarà necessario scegliere un diverso tipo di giacca e di abbinamento.

Per un look casual chic da ufficio, via libera alla sempreverde giacca beige, blu o nera in versione monopetto, da portare sbottonata su pantaloni a sigaretta in tinta o jeans e maglie girocollo di colore contrastante. A completamento del look, sneakers in tinta con la maglia, una borsa pc o a tracolla.

Per il tempo libero, è possibile optare per una giacca-camicia in camoscio, da portare con le maniche alzate e da abbinare a una camicia a righe o a quadri, pantaloni in tinta, borsa a tracolla e scarpe sportive.

Donna in carriera: ecco gli abbinamenti perfetti

Se desiderate sfoggiare uno stile perfetto per fare bella figura durante una riunione, una cena di lavoro o un colloquio per una posizione importante, potete optare per un’elegante giacca blazer doppiopetto, anche con spalline strutturate, da indossare sopra pantaloni dritti o gonne al ginocchio del medesimo colore e tessuto, e camicette bianche. Al posto di quest’ultima, potete scegliere una dolcevita. Per completare il look, scarpe décolleté e borsa da ufficio in tinta.

A cosa abbinare giacche e blazer per uno stile informale e sportivo

Lo stile informale è certo quello che offre la maggiore possibilità di personalizzazione. In questo caso potete puntare sul tipo di giacca che più vi piace, dai blazer colorati o arricchiti con interessanti motivi fino ai chiodi, alle giacche in tweed e a quelle in taffetà, la scelta non ha davvero limiti.

Anche gli abbinamenti possono essere davvero vari. Via libera, dunque, ai giochi cromatici più sfacciati o alle stratificazioni, nonché alla scelta di pantaloni cargo, jeans skinny, gonne corte e altro ancora.

Per completare al meglio i look informali e sportivi, completate l’outfit con sneakers bianche o con motivi originali, oppure con stivaletti alla caviglia, e optare per comodi zaini, ampie borse a tracolla oppure originali shopper.