Calciatori più giovani contro giocatori più anziani: curiosità statistiche e quote aggiornate

In Serie A c’è sempre l’eterna lotta tra giocatori giovani e calciatori anziani e molto spesso capita che gli esordienti giochino contro i loro idoli. Nelle scommesse sportive abbiamo visto duelli Yamal contro Mbappé, Haaland contro CR7 e potremmo continuare all’infinito andando a ritroso nel tempo.

Per i campioni più anziani che hanno dominato la scena negli ultimi anni, quello che conta, o meglio l’unica cosa che conta, sono le statistiche, mentre per i più giovani la priorità è sbalordire, segnare il più possibile ed entrare nelle quote dei palinsesti più famosi del calcio contemporaneo: Serie A, Champions, Europei e Mondiali.

Chi sono i calciatori più anziani che hanno segnato in Serie A?

Era il dicembre 2023 quando Ibra ci regalava il suo ennesimo record. Per l’occasione, segnò con il Milan a 41 anni e 116 giorni, togliendo il primato a Costacurta, che aveva segnato a 41 anni e 25 giorni: sempre con il Milan.

Chi sono i 3 calciatori più giovani ad aver segnato in Serie A?

Il calciatore più giovane ad aver mai segnato in Serie A è Amedeo Amadei, giocatore della Roma, che nella stagione 1936/1937 segnò a 15 anni e 287 giorni. Al secondo posto c’è Gianni Rivera con l’Alessandria, che nel campionato 1959/1960 segnò a 16 anni e 68 giorni.

Il terzo posto è più recente ed è possibile ancora trovare il nome di Pietro Pellegri nelle quote serie a incluso nel palinsesto dei marcatori. Il suo primo gol che lo rende il terzo calciatore più giovane a segnare nella storia della Serie A è della stagione 2016/2017, quando nel Genoa segnò a 16 anni e 72 giorni.

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Serie A?

Nel novembre del 2023 Francesco Camarda ha esordito con il Milan a soli 15 anni e 260, superando il primato di Wisdom Amey, che nel maggio 2021 esordì con il Bologna a 15 anni e 274 giorni.

Chi è stato il calciatore più giovane a segnare nella storia dei Mondiali?

Il grande Pelé segnò il suo primo gol ai Mondiali a soli 17 anni e 239 giorni. Tra i contemporanei c’è Messi che segnò il suo primo gol mondiale a 18 anni e 358 giorni.

Chi sono i calciatori di Serie A ancora in carriera che hanno segnato più gol?

Alla posizione numero 48 della classifica marcatori all time di Serie A abbiamo un bomber di razza pura, Duvan Zapata, con 124 gol segnati, a pari merito con un altro talento Campione del Mondo 2022: Dybala. Alla posizione 62 c’è Belotti con 113 gol.

I record di Yamal a Euro 2024

Il talento spagnolo è diventato il più giovane finalista all time dei Campionati Europei, vincendo il titolo a soli 17 anni e 1 giorno. Nella Semifinale contro la Francia ha segnato a 16 anni e 362 giorni, riuscendo a fare meglio anche di Pelé in un grande torneo internazionale.

Chi è il calciatore che ha segnato più gol in Serie A?

Silvio Piola detiene il record all time di gol in Serie A a quota 274 reti, al secondo posto c’è Francesco Totti con 250 marcature, segnate tutte con la Magica.