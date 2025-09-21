David Gilmour al cinema con Live al Circo Massimo

Il film concerto di David Gilmour “Live al Circo Massimo. Roma” è nelle sale cinematografiche sino a mercoledì 24 settembre 2025, sontuosa anteprima della pubblicazione dell’album live “The Luck and Strange Concerts”, la cui uscita è prevista per mercoledì 17 ottobre di quest’anno per Sony Music.

Il film “Live al Circo Massimo. Roma” fa rivivere il ritorno di Gilmour (nella foto d’apertura con Polly Samson) al Circo Massimo di Roma all’inizio del Luck and Strange Tour, il suo primo tour dopo quasi un decennio. Il collaboratore di lunga data Gavin Elder ha filmato questo show unico con lo sfondo unico delle rovine romane.

Durante la premiere londinese del film al BFI IMAX, Gilmour ha così commentato la recente voce secondo cui potrebbe fare una residency alla Sphere di Las Vegas: “Spero che un giorno o l’altro andrò lì a sedermi e a guardarmi mentre lo faccio, che è qualcosa che ho sempre voluto fare con il mio avatar”.

Ha anche rivelato di aver iniziato a lavorare al seguito dell’album “Luck and Strange”: “Ho in qualche modo iniziato a lavorare a un nuovo album. L’intenzione è quella di portarlo avanti un po’ più velocemente d’ora in poi, ma preparare e mettere a punto tutte queste cose ha richiesto davvero molto tempo ed energia. Ma ora siamo pronti a rimetterci in moto”.

Come accennato da mercoledì 17 ottobre 2025, sarà disponibile l’album live “The Luck And Strange Concerts” (Sony Music) in versione 4 LP o 2 CD, contenente 23 brani registrati in selezionati concerti del tour e che unisce le tracce soliste tratte dal recente album di David, tra cui un’intensa esecuzione di “Between Two Points” con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe (In The Air)”, “Time”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”. Disponibili su Amazon le versioni 4LP o 2CD con cover esclusiva.

I dettagli completi delle proiezioni nei formati standard e IMAX sono disponibili su davidgilmour.film e su nexostudios.it.