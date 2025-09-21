Per DiCaprio, Penn e Del Toro una battaglia dopo l’altra

I Premi Oscar® e BAFTA Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro, insieme a Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti sono in protagonisti del film “Una Battaglia Dopo L’Altra”, scritto, diretto e prodotto da Paul Thomas Anderson, al cinema da giovedì 25 settembre 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il rivoluzionario in declino Bob (DiCaprio) vive in uno stato di paranoia confusa, sopravvivendo ai margini della società insieme alla sua vivace e indipendente figlia Willa (Infiniti). Quando, dopo sedici anni, il suo acerrimo nemico (Penn) riappare e Willa scompare, l’ex militante radicale si lancia in una disperata ricerca. Padre e figlia dovranno affrontare insieme le conseguenze del suo passato.

Un film sicuramente molto ambizioso, che dura ben 2 ore e cinquanta e che manda un messaggio molto chiaro: non si può fuggire dal proprio passato, anche e soprattutto quando si è costretti a riviverlo.

“Una Battaglia Dopo L’Altra” affronta senza sconti temi molto attuali quali suprematismo bianco, radicalismo e paranoia, così come non mancano momenti di satira ed ha già incassato endorsment molto importanti, come quello di Steven Spielberg. Un film con messaggi chiari e ben definiti, uno su tutti? Non bisogna avere la certezza di vincere per battersi con onore. Se invece si sconfina nel disonore e nel tradimento, la sconfitta sarà inevitabile.

