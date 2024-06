Brando Ephrikian nel cast del GF dopo UeD? “Mi farebbe piacere…”

Negli ultimi anni molti sono i volti di Uomini e Donne che hanno varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, nei prossimi mesi anche Brando Ephrikian potrebbe partecipare al noto reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Affrontare questa nuova esperienza televisiva non gli dispiacerebbe affatto, a farlo sapere è stato lui stesso in una recente intervista rilasciata a Casa Lollo.

Il suo lungo percorso a Uomini e Donne come tronista è giunto al termine da qualche settimana e sarebbe disposto a mettersi di nuovo in gioco in televisione, questa volta come concorrente del Grande Fratello. Pensa che sia una bella opportunità, anche se è consapevole del fatto che non sia così semplice. A parer suo nemmeno il dating show di Maria De Filippi lo è, lui all’inizio aveva preso il programma sotto gamba per poi rendersi conto che in realtà è complicato anche se da casa non sembra.

Brando Ephrikian ha continuato dicendo che entrano in gioco tante emozioni e lui fa fatica ad aprirsi, a far vedere chi è veramente. Ha fatto poi sapere che cambia molto e riesce ad aprirsi quando entra in sintonia con qualcuno, dopodiché ha aggiunto: “Divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature”. Alfonso Signorini accoglierà la sua ‘candidatura’ per la prossima edizione del reality? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

