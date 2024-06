Sophie Codegoni pizzicata con Aron Piper: “Hanno passato la notte in hotel”

Sophie Codegoni è finita di nuovo al centro del gossip, da giorni non si fa che parlare di un suo presunto nuovo flirt. L’influencer è stata pizzicata in compagnia di Aron Piper, l’attore di Elite. A rivelare i dettagli della vicenda è stata Deianira Marzano, ospite a Radio Marte da Gabriele Parpiglia.

Stando alla nota esperta di gossip a confermare i rumors sarebbe stata una persona molto vicina a Sophie Codegoni. Ha fatto sapere che un amico che l’ex gieffina e Alessandro Basciano hanno in comune si sarebbe sentito in imbarazzo a causa della complicità di lei con l’attore, a lui avrebbe detto di essere molto presa. I due hanno trascorso una serata in un noto club, il ‘Lucid’, dove è scattato il primo bacio, si sono poi recati nell’hotel milanese Palazzo Parigi.

Sophie Codegoni e Aron Piper sarebbero rimasti fino alle 7 del mattino nel bar dell’hotel con un gruppo di amici, quando questi sono andati via loro sono saliti in camera. La Marzano ha poi svelato: “Lei ha lasciato l’hotel alle 14.30 della domenica. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro, però lei è rimasta li”. A detta sua per Alessandro Basciano è stata una doccia fredda perché non si aspettava che sarebbe successo tutto quello. Le cose tra loro andavano male da un po’, l’ex gieffino però sperava in una riconciliazione.

