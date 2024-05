Ida Platano dopo UeD: “Viaggio terminato diversamente da come immaginavo”

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne dopo mesi si è concluso senza una scelta, archiviata la relazione con Alessandro Vicinanza sperava di voltare pagina e ritrovare l’amore, ma non è stato così. Nelle scorse ore ha rotto il silenzio sui social per commentare l’esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi per ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile e speciale.

In trasmissione nei panni di tronista è approdata lo scorso 7 novembre 2023, ai suoi seguaci ha fatto sapere che era molto agitata, in quel momento provava un mix di emozioni. Iniziava per lei un nuovo viaggio e in quel momento non era ancora pronta, pian piano però è riuscita a ritrovarsi, anche grazie alle persone che si sono recate a Uomini e Donne per conoscerla. L’ex tronista ci ha tenuto a ringraziare indistintamente tutti quelli che sono scesi per corteggiarla.

Ida Platano, nel post pubblicato su Instagram, ha continuato dicendo che le cose per lei stavano cambiando e iniziava a sentirsi più libera e felice nel conoscere i suoi corteggiatori e nel farsi conoscere. Si sentiva libera ed emozionata di vivere il suo percorso, dentro si porterà sempre tutti i momenti belli ed anche quelli difficili. Ha poi aggiunto: “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato.” L’ex tronista ha ringraziato tutti quelli che l’hanno sostenuta ma anche chi non l’ha mai capita, ha poi ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e la redazione di Uomini e Donne e ha mandato a tutti un abbraccio pieno d’amore.

